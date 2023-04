En Juárez no hay quién me gane: ‘El Papitas’ González

Marcos ‘El Papitas’ González estuvo cerca de caer a la lona en el último round pero el capitalino Josué ‘El Chino’ Veraza lo dejó vivir y al final el juarense se llevó la victoria en una controvertida decisión unánime que no gustó a un buen sector de la afición y lo manifestó con abucheos hacia el púgil local.

Como es costumbre, el primer round fue de estudio, pero incluso cuando iba a la mitad de los 10 asaltos pactados, ambos peleadores no se animaban a soltar mucho las manos.

En la segunda mitad de la pelea la cosas cambiaron ligeramente, en cuanto a golpes lanzados por los dos pugilistas, al tiempo que González mantenía la estrategia de hacer que ‘El Chino’ lo correteara por todo el cuadrilátero.

Fue en el décimo round que Veraza conectó fuerte al rostro del ‘Papitas’ y lo hizo tambalear, González mantuvo la vertical, se abrazó a su rival y se alcanzó a sujetar fuerte de una cuerda para tomar aire. Al reanudarse la pelea ‘El Chino’ ya no tuvo la suficiente fuerza para hacerle más daño al juarense y tal vez conseguir el nocaut.

“No se me complicó la pelea en los primeros rounds, los últimos ya se me complicó poquillo, pero gracias a Dios hicimos lo que habíamos planeado, trabajarlo, moviéndolo y pues gracias a Dios salieron bien las cosas”, declaró ‘El Papitas’ al bajar del encordado.

La decisión unánime fue una decisión muy generosa de los jueces en favor de González, pues Veraza hizo lo suficiente como para que se decretara una decisión dividida o mayoritaria, pero el mismo ‘Papitas’, refiriéndose a una derrota que tuvo en Venezuela, declaró que un boxeador lleva la de perder cuando pelea fuera de su casa.

“Llevo 27 peleas y una la perdí en Venezuela, y eso yo sentí que gané, se fue a decisión y tú sabes que cuando no estás en casa la llevas de perder”, dijo González al señalar que parece que le pegan fácil arriba del ring.

Lo anterior, al tiempo que una vez más lanzó un reto a su paisano Miguel ‘Mickey’ Román.

“Sí, estamos picando ahí, quiero al ‘Mickey’ Román, no sé para cuándo se dignará a decirme que sí”, retó ‘El Papitas’. “Con una buena preparación no me gana, aquí en Juárez no hay quién me gane”.

Con este triunfo, Marcos González mueve su récord a 23-3-0, mientras ‘El Chino’ se queda en 20-13-2.