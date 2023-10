En el radar tricolor

En su primera incursión en la categoría de adultos, el juarense Alan Zúñiga ganó la medalla de oro en el Torneo Nacional de Taekwondo que se celebró en Veracruz y que lo tiene en este momento en la mira de una posible convocatoria a la Selección Nacional.

“Me siento muy bien, muy feliz, muy contento por todo el esfuerzo que hice, todo lo que sacrifiqué, entrenar todos los días, entrenar de lunes a sábado y los sábados dos veces. Entreno dos horas o dos horas y media”, declaró Zúñiga, alumno de la academia de taekwondo Castillo y también integrante del equipo de la UACJ, donde estudia el primer semestre de entrenamiento deportivo.

Zúñiga añadió que se sintió bien tanto física como mentalmente y sobre todo porque logró cumplir las expectativas que tenía para este torneo. Sin embargo, ganar el oro no fue fácil, pues de sus cuatro combates dos fueron muy difíciles, especialmente el de la semifinal.

“La pelea de la semifinal fue difícil porque ya tenía una historia atrás. En mi primer evento de adulto, cuando yo todavía no era adulto, ese competidor a mí me pegó, me pegó muy feo, y ahora pues le gané. Me saqué una espinita que tenía ahí clavada”.

- ¿Qué sigue para ti?

“Según están diciendo que hay un grand slam, que es el del ranking uno al ocho de todo México y pues obviamente entro yo ahí. Creo que es noviembre, pero el lugar no sé”.

El atleta fronterizo explica que al entrar a la categoría de adultos se encontró con taekwondoines más experimentados, que ya tienen más torneos nacionales e internacionales, que ha sido campeones nacionales e incluso seleccionados. Por eso mismo, valora más este triunfo.

Alan tenía ocho años cuando sus papás decidieron llevarlo al taekowndo junto con su hermano menor porque los dos eran muy hiperactivos.

“Al principio no me gustó, la verdad era un niño muy huevón, muy indisciplinado, que iba una vez a la semana, dos veces. No entrenaba bien y me lo tomaba a juego la verdad”.

- ¿Qué hizo que tomaras más en serio los entrenamientos?

“Cuando vi unas competencias en la tele, creo que eran los Olímpicos de Río, y me gustó mucho y fue cuando cambió mi mentalidad”.

- ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

“Todo, todo me gusta, entrenar, disfrutar los procesos, convivir con mis amigos, con mis entrenadores, ser un ejemplo para los niños chiquitos que siguen mis pasos y viajar”.

Antes de dar el salto a la categoría de adultos, Alan conquistó una medalla de plata en la Olimpiada Nacional Chetumal 2019, fue bronce en un abierto mexiquense ese mismo año, y en marzo de 2022 fui a un preselectivo para un Mundial que se celebró en Bulgaria.

“Saqué plata y me pude haber ido al Mundial, pero perdí por un punto. Me convocaron a un Panamericano, pero no pude ir por mi pasaporte porque no me lo dieron aquí. Ese mismo año logré plata también en el grand slam, yo entré en el ranking seis en juvenil y perdí la final contra el campeón cadete mundialista. En el 2023 en primer año de adulto saqué bronce en Nacionales Conade y ahora este primer lugar”.

- ¿Cuál es tu mensaje para los más jóvenes que viene detrás de ti?

“Que nunca se echen para atrás, siempre los tiempos de Dios son perfectos y si pasa algo es porque va a pasar algo mejor para ti, que siempre le echen ganas, que entrenen siempre, que aunque les vaya mal en un evento, nomás por un evento no siempre les va a ir mal. Que no tengan miedo, que todo su potencial lo saquen, lo demuestren en un evento, el que sea”.