En el libro de récords

Con tan sólo 15 años, Luis Salazar, artemarcialista con doble nacionalidad, se ha convertido en un personaje importante del taekwondo nacional e internacional.

Salazar Márquez ha demostrado que la calidad no depende mucho de la edad o de la experiencia, pues a los 13 años se convirtió en un deportista histórico al ser el primer mexicano en conseguir una medalla de oro en un Campeonato Mundial de Taekwondo en categoría Cadetes, en Egipto, en 2017.

Además recientemente comenzó con una nueva etapa, ser coach de pequeños artemarcialistas para guiarlos a los podios de todo tipo de competencia.

A pesar de ser una persona reservada, Luis tomó confianza y confesó parte de lo que hay en su vida más allá del dojo y del dobok y confesó que su máximo anhelo es ser campeón mundial juvenil el año próximo.



1. ¿Por qué practicas taekwondo?

“Me gustan los golpes. Desde chiquito me peleaba mucho con mi hermano, él practicaba mucho taekwondo y me llamaba la atención, fue algo que quise seguir”.



2. ¿Cuál otro deporte te hubiera gustado practicar?

“El futbol. Hubo un tiempo en el que practicaba, hace cinco años, y no era tan malo, sí me gusta también. Ahora nada más practico taekwondo”.



3. ¿Quién es tu ídolo deportivo?

“Admiro mucho a Michael Phelps, pero en el taekwondo admiro bastante a Lee Dae-hoon, es un coreano que ha hecho todo. En 2017 y 2018 ganó todo, es mi modelo a seguir”.



4. ¿Cómo recuerdas tus primeras experiencias en el taekwondo?

“Según lo que decían, no me acuerdo mucho, que desde chiquito nunca me habían dado nervios, que yo siempre quería estar tirando patadas”.



5. ¿Cuál es tu pasatiempo?

“Me gustan los videojuegos, juego Fortnite en el Playstation. También me gusta ir mucho a Misiones, al centro comercial y al cine”.



6. ¿Cuál es tu comida favorita?

“Las pastas, pero más el espagueti a la boloñesa. Siento que las pastas me benefician en el deporte, ya que son carbohidratos y te dan la energía y la capacidad de pensar más rápido”.



7. ¿Dónde estudias?

“En la preparatoria del tecnológico de Monterrey. Voy de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2:20 de la tarde. Y ahí en la escuela también practico box los lunes y los miércoles, te piden una –materia– cocurricular”.



8. ¿Te gustaría tener un título universitario?

“Sí, considero más importante tener un título que una vida deportiva, ya que la deportiva no es segura, cualquier lesión o cualquier cosita, así como llegas, te vas, y ya teniendo una carrera tú te ganas un lugar. Todavía no sé qué estudiar, pero quiero poner un restaurante, es una idea”.



9. ¿Película favorita?

“Nosotros los Nobles porque me gusta el cine mexicano y se me hace una película que te da una lección de vida, más que otra cosa”.



10. ¿Serie preferida?

“Lucifer. Es una serie que trata como del diablo, pero no es satánica. Me gusta porque te mencionan cosas del inframundo y de la vida e historia”.



11. ¿Qué tipo de música escuchas?

“Me gusta de todo, pero creo que ahora me agrada Bad Bunny, es mi artista del momento porque me gusta mucho el trap”.



12. ¿Tienes mascotas?

“Sí, tengo dos perros que son raza schnauzer, se llaman ‘Peque’ y ‘Kela’. A ‘Peque’, que es el macho, lo tengo desde los cuatro años, una perrita de mi madrina tuvo hijos y él fue el único que sobrevivió y me lo quedé yo. ‘Kela’ es la hija de él y nos la quedamos”.



13. ¿Cuál es tu peor defecto y tu mejor virtud?

“La flojera, soy muy disciplinado, pero a veces me gana la flojera, la pereza. Mi mejor virtud es que siempre busco dar lo mejor mí en todo”.



14. ¿Qué te motiva para competir?

“Lo que me inspira es seguirle dando satisfacción a mi familia, a mis papás, ellos son los que pagan y gastan en todo esto, pero yo trato de hacer que esto sea una experiencia inolvidable, ahorita esto es por hacerlos felices”.



15. ¿Qué es lo más difícil de ser un atleta?

“Entrenar, es algo que a veces me desespera, te hartas de hacer lo mismo, ya van varias veces que he querido dejar el deporte porque pues también quiero, por decir, vivir mi adolescencia, vivir sin el deporte”.



16. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser deportista?

“Los viajes más que nada, como el viaje a Egipto. Eso fue algo que yo busqué, tenía un anhelo, una meta de ir a un Mundial y qué mejor que se consiguiera la medalla, pero los viajes es lo mejor”.



17. ¿Quiénes son tus entrenadores?

“Mario Romero, Antonio Chávez y Sixto Solís. El entrenador Mario es el que está en mi escuela de taekwondo, OTT; Antonio Chávez era alumno de la UACJ, él entrenaba con el equipo de taekwondo, era el capitán del equipo y se fue quedando como entrenador y a Sixto lo conocí por una lesión que tuve en las ingles, tuve pubitis y él fue el que me recuperó entre cuatro y seis meses”.



18. ¿Tienes amigos dentro del taekwondo?

“Sí, la verdad me llevo muy bien con todos en mi escuela. En otras ciudades también tengo amigos, como Alberto García, de Monterrey; Kevin Topete, de Sinaloa; Moisés Rodríguez, del Estado de México; Ellen Góngora, de Monterrey y Fernanda Madrigal, de Baja California. Yo los conozco porque vengo peleando con ellos desde 2014, somos amigos dentro y fuera del área, pero claro que en una pelea sigue la amistad, pero con un plan de combate”.



19. ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

“Llego de mi escuela a las 5:55, entreno a las 6:00, el entrenamiento empieza a las 6:05 –de la tarde–. Calentamos trotando y con otros ejercicios como indios, subir rodillas, entre otros. Luego nos ponemos a patear palchaguis o minidummies, empezamos a practicar técnicas, luego hacemos un poco de guardia y de steps y a veces también hacemos combates con los petos electrónicos”.



20. ¿Cuál es la diferencia entre pelear y ser coach?

“Solamente en dos ocasiones he sido coach. La verdad, sí me gusta, la diferencia es que cuando eres peleador pues los nervios, la tensión de estar ahí y pensar qué vas a hacer. Como coach no hay tantos nervios, tienes que pensar en una estrategia y ser coach de niños es muy complicado porque a veces no te entienden la estrategia. Hay que divertirlos, que se sientan seguros y con eso”.



21. ¿Cuál es tu peor experiencia en el taekwondo?

“Un torneo al que fui de chiquito en Long Beach (California, Estados Unidos), ya iba a pelear, tenía como cinco años, y no aguantaba y no aguantaba hasta que me hice de la ‘pis’ ahí. Sí, peleé, pero no quería patear, no quería levantar las piernas y aun así quedamos como 7-5; perdí, pero me imaginaba que todos me iban a ver”.



22. ¿Cuál es tu mejor experiencia en el taekwondo?

“El Mundial de Egipto, es todo un proceso, ganar Olimpiadas Nacionales, ganar los selectivos, entras a la selección y luego te concentras en el CNAR (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento) un mes. Yo peleé la final el 25 de agosto de 2017, tuve cinco peleas, contra Ucrania, Turquía, Rusia, Corea y España y las gané”.



23. ¿Qué significa para ti haber hecho historia en este deporte?

“Me hace sentir muy feliz. Por ejemplo, a mis hijos yo les podré decir que fui el primero y aunque no me crean les puedo enseñar las fotos, las medallas y si me buscan en Internet ahí van a salir varias entrevistas”.



24. ¿México o Estados Unidos?

“En lugares y en comida me gusta más México. En apoyo al deporte me gusta más Estados Unidos. Para vivir, México, actualmente me quedaría con México porque tengo mi vida hecha aquí.

Por ser frontera también he vivido en El Paso, pero disfruto más y me siento más cómodo aquí.

Puedo hablar los dos idiomas, pero también nada mejor que mi primer idioma, el español”.



25. ¿Cuáles son tus principales metas en la vida?

“Terminar una carrera. Dentro del taekwondo asistir a unos Juegos Olímpicos. Aunque yo me podría retirar del taekwondo en paz si gano el Mundial Juvenil en 2020. Ya veré qué pasa con mi carrera porque si me enfoco en unas olimpiadas sería dejar fuera los estudios para concentrarme al cien por ciento en el deporte y la verdad yo no me siento a gusto haciendo eso. Ahorita mi mayor meta es calificar y ganar el Mundial Juvenil”.