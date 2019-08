En día de caos, Bernal es nuevo líder del Tour

Tignes, Francia.- En un instante, y justo cuando parecía que adquiría más dramatismo, el más entretenido Tour de Francia en décadas pasó a ser verdaderamente estrambótico, y estrenó líder: el colombiano Egan Bernal, quien se perfila para llegar con el maillot amarillo a París mañana.

Una violenta granizada generó el caos en la máxima prueba del ciclismo ayer, obligando a los organizadores frenar una etapa en los Alpes debido a que los pedalistas corrían a toda velocidad, sin saber, hacia un camino que súbitamente había quedado cubierto por hielo y un enorme charco.

Preocupados por la seguridad de los ciclistas en rutas de montaña, que pueden ser peligrosas en las mejores condiciones, los organizadores tomaron la inusual decisión de que la disputa del tramo no podía continuar.

El impacto fue inmediato y con enormes repercusiones. Al no poder alcanzar la meta prevista en la estación de esquí en Tignes, los organizadores decidieron que la ubicación de los corredores se determinara por sus tiempos al llegar a la cumbre del puerto de montaña de este Tour, el Iseran, situado a 2 mil 770 metros (9 mil 90 pies) sobre el nivel del mar, el cual los líderes, aunque no todos, acababan de escalar cuando se frenó la carrera.

Y así tal cual, Bernal quedó como líder general.

El colombiano de 22 años dejó atrás a Julian Alaphilippe en el ascenso y alcanzó la cima con 2 minutos y 10 segundos de diferencia sobre el francés que había liderado durante un total de 14 días.

No sólo Bernal es el nuevo líder, sino que ahora parece casi seguro que acabará de amarillo en París, dado que la 20ma etapa hoy también fue abreviada al anticiparse tormentas y deslaves. La nueva ruta de apenas 59 kilómetros (37 millas), sin dos de sus tres ascensos previstos, no tendrá el mismo nivel de exigencia que pueda provocar que Bernal claudique.

El escalador colombiano del equipo Ineos estaba 1:30 detrás del francés al comenzar la etapa, pero ahora está en una posición ideal para convertirse en el primer colombiano en consagrarse en el Tour. Bernal le lleva ahora 48 segundos a Alaphilippe, con el campeón defensor Geraint Thomas 1:16 detrás del nuevo líder.