En caída libre

San Francisco.- En cuestión de meses, los otrora imbatibles Warriors pasaron de tener una alineación titular con cinco miembros del Juego de Estrellas a contar con un grupo de jóvenes que pocos conocen.

Al menos para comenzar la campaña, aún conservaban a Stephen Curry, Draymond Green y Kevon Looney como figuras de liderazgo.

Ahora, Curry y Looney están lesionados y Green aqueja molestias en la espalda. Y los Warriors se han visto lejos de ser dominantes durante su inicio de 1-3.

“Ha sido un comienzo complicado para nosotros en varios aspectos, así que estamos en busca de tracción”, dijo el coach Steve Kerr. “Estamos en una situación complicada, así que vamos a evaluarla y empezar desde ahí”.

Curry se unió al otro ‘Splash Brother’ Klay Thompson como la más reciente estrella del equipo en la lista de lesionados. El dos veces Jugador Más Valioso de la NBA sufrió una fractura en la mano izquierda durante la derrota de 121-110 ante Phoenix la noche del miércoles, y se perderá al menos tres meses de acción, mientras que Thompson podría ausentarse toda la campaña mientras se recupera de su cirugía del 2 de julio para reparar un desgarre de ligamentos en la rodilla izquierda, que se lastimó durante la derrota en el sexto juego de la Final de la NBA que le dio a Toronto su primer campeonato.

Curry se sometió ayer a una cirugía en la mano izquierda que se fracturó.

El tiempo que esté fuera, será perjudicial para el equipo no sólo por lo que aporta en la duela. La presencia de Curry en el camerino es un ejemplo para los jóvenes y es el jugador con mayor tiempo en el equipo y el de mayor edad con 31 años. La responsabilidad de mantener el barco a flote recaerá, en tanto, en Green y el recién llegado DeAngelo Russell.

Muchos ya consideran que esta es una campaña perdida, con pocas posibilidades de playoffs en una Conferencia Oeste plagada de talento. En su lugar, Golden State podría enfilarse a la lotería del próximo año en el Draft de la NBA.

De cualquier forma, Curry publicó el jueves en Instagram una foto en la que aparece sonriente y con la mano vendada, con el mensaje: “Agradezco todo el cariño, los mensajes y el apoyo... ¡Volveré pronto!”.

Curry se lesionó después de una colada entre Kelly Oubre Jr. y Aron Baynes, quien recibió una falta ofensiva. El base saltó y cayó de manera extraña y puso las manos para evitar golpearse la cabeza con la duela, y Baynes cayó encima de su mano izquierda. Curry hizo un gesto de dolor mientras se sujetaba la mano y caminaba al camerino con 8:31 por jugar en el tercer cuarto.

No es la primera vez que Russell se ve en esta posición, obligado a asumir un papel más importante apenas la temporada pasada debido a una serie de lesiones en Brooklyn. Y ahora, el nuevo base de Golden State deberá hacerlo nuevamente, y lo entiende.

“Definitivamente intento asumir un papel de liderazgo y seguir mejorando cada año para ser capaz de encabezar a los muchachos por lo que he visto y por lo que he pasado”, declaró. “Definitivamente es una situación similar, pero será más complicada. Tenemos a muchos jóvenes a los que se les obliga a madurar y a dar la cara, y también es algo que estoy esperando. Es una oportunidad. Iniciar de cero con el equipo y los coaches, y ver qué podemos hacer para preparar cada juego. Lo que veo son muchas oportunidades para mucha gente”.