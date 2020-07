En busca del podio

Tomada de Twitter

Budapest, Hungría– Pese a asegurar el cuarto lugar de salida en el arranque del Gran Premio de Hungría de la Fórmula Uno, el mexicano Sergio Pérez no quedó contento con la clasificación.

El buen ritmo del RP20 le permitió al piloto de Racing Point igualar, por sexta ocasión, su mejor posición en la parrilla de salida, con la que buscará su primer podio de la temporada.

“No, no estoy tan contento con la calificación de hoy, pero creo que como equipo es un gran resultado. Ya viendo a mañana, espero que en la carrera podamos hacerlo mejor.

“Creo que es importante mantener buen momento, buen ritmo en la carrera y eso será clave para mañana. Creo que logré escapar con un buen resultado, fue una calificación muy problemática. Cuarto puesto es un gran resultado para mañana”, comentó Checo.

Durante la clasificación, el piloto mexicano experimentó mareos y un dolor de cuello arriba del auto, por lo que se le vio un poco incómodo después de su actuación.

“De mi parte pasó de todo durante la calificación. No me sentía al 100 por ciento físicamente, por alguna razón me empecé a marear durante la 'quali'. Estoy un poco tocado del cuello.

“No sé, fue de repente. Traigo muy poco de dolor en el cuello, pero de repente en algunas partes del circuito se dio un poco de mareo, pero bueno, aun así, con todo esto estar cuarto lugar es un buen resultado para mañana”, expresó.

La carrera de mañana en la pista de Hungaroring, el jalisciense espera continuar con las buenas actuaciones y terminar con un buen resultado en el Gran Premio de Hungría.

“Tenemos un buen ritmo, tenemos que ir bien, arrancamos con el compuesto medio, creo que eso nos puede beneficiar para la carrera, creemos que el neumático más blando puede sufrir durante el primer ‘stint’.

“Creo que estamos ahí cerca, una buena primera vuelta, pero sobre todo una estrategia inteligente durante la carrera va a ser importante”, finalizó Pérez.

Hamilton gana la pole

Lewis Hamilton superó a su compañero de Mercedes Valtteri Bottas el sábado para llevarse la pole para el Gran Premio de Fórmula Uno de Hungría.

Fue la segunda pole consecutiva del británico esta temporada y extiende el récord en su carrera a 90.

Hamilton ha ganado siete veces en el Hungaroring y necesita una más para igualar al legendario Michael Schumacher en el total de victorias en una misma pista, que data de cuando el GP de Francia se realizaba en Magny-Cours.

El británico fue 0.107 más veloz que Bottas y 0.93 mejor que el canadiense Lance Stroll, de Racing Point.

El cuatro veces campeón Sebastian Vettel y su compañero Charles Leclerc fueron quinto y sexto, ambos 1.3 segundo más lentos que Hamilton, que el año pasado fue superado 7-5 en poles por Leclerc. (Con información de Associated Press)