En busca de un nuevo legado

Con el cinturón que lo avala como el nuevo integrante de la familia del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), el púgil juarense Bryan Flores Favela es el actual dueño del título Fecarbox de peso welter.

El boxeador de 23 años de edad se impuso por nocaut técnico al venezolano José Luis ‘El Cachorro’ Marcano y con ello consiguió el cetro que estaba vacante. Bryan ha dado un paso importante en la búsqueda de convertirse en campeón mundial.





1. ¿Qué significa el boxeo en tu vida?

El boxeo en mi vida lo es todo, ya que de aquí le doy de comer a mi familia, a mis dos hijos. Es el trabajo que me sostiene y mantiene a mis padres orgullosos de lo que yo hago porque no ando de vago.





2. ¿Por qué decidiste ser boxeador?

Mi papá siempre me llevaba a las peleas de ‘Mickey’ Román, Kirino García, ‘Ranchero’ Ramírez, cuando ellos empezaban yo tenía como 10 años y de ahí me vino el gusto por este deporte.





3. ¿A qué edad te iniciaste en el boxeo?

A los 13 años comencé la práctica de esta disciplina. Fui seleccionado nacional a los 15 años y a los 18 años regrese aquí a Juárez, después de que estuve en la selección en el Comité Olímpico, y a esa misma edad debuté en el profesionalismo.





4. ¿Tuviste problemas en la escuela o en el barrio?

Yo fui un niño muy tímido y en la escuela me dieron bastante carilla los compañeros, eso fue fundamental para que yo me metiera al boxeo, porque los chavillos me pegaban.





5. ¿Por qué el apodo de el ‘Niño’?

Me lo puso mi mamá, porque cuando yo no hacia las cosas que ella quería me reprendía con ese apodo. Ella me decía ‘ay, niño’, por no decirme otra cosa.





6. Si no hubieras sido boxeador, ¿qué te hubiera gustado ser?

A mí me gusta mucho el futbol, yo siempre practiqué ese deporte, creo que hubiera sido futbolista. Cuando lo llegué a practicar o jugar en el barrio era defensa central, la estatura me ayudó para hacerlo bien.





7. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado el boxeo?

Además de que mis padres se sientan orgullosos, me llena de gozo que también mis hijos se sientan así, con eso estoy bien pagado. Todos queremos ser alguien en la vida y es motivo de mucha satisfacción cuando ellos de alguna manera me presumen con sus amigos, conocidos por lo que yo hago arriba del ring.





8. ¿Quién ha sido tu mayor inspiración en el deporte?

Julio César Chávez, por las peleas que nos regaló, la valentía que mostró cada vez que se subía al cuadrilátero y que a los mexicanos nos hizo sentir orgullosos. También sus peleas debajo del ring fueron muy importantes como el tema de las drogas. Es un ganador en muchos sentidos.





9. ¿Qué riesgos ves en el boxeo profesional?

Es grave lo que está pasando con el fallecimiento de boxeadores que no entrenan bien, que suben deshidratados al ring, que agarran peleas muy seguidas, muy fuertes algunas de ellas y no se dan el descanso necesario, por eso pasan este tipo de cosas tan lamentables.





10. ¿Dejarías que tus hijos fueran boxeadores?

No. Yo estoy haciendo todo esto para evitar que ellos lo hagan en un futuro, porque el sacrificio de entrenar, subir a pelear, exponerte en este deporte es mucho. Yo estoy aquí precisamente para darles a ellos una carrera profesional sin que tengan que desgastarse como yo lo hago.





11. ¿Qué has dejado de lado por cumplir con esta carrera?

He sacrificado mucho tiempo con mi familia y sé que es un tiempo que ya no voy a recuperar. Yo cada vez que vengo a Juárez veo a mis hijos más grandes, porque yo entreno en Hermosillo, Sonora. Hace unos días falleció un primo y me hubiera gustado estar más tiempo con él. Cada vez que vengo veo a mi familia más incompleta.





12. ¿Quién ha sido el rival más fuerte al que te has enfrentado?

Sin duda que fue Ramón Mascareña, un rival muy duro al que le gané, pero me envió a la lona. Un chileno que pega bastante fuerte.





13. ¿El mejor entrenador que has tenido?

Alfredo Caballero. Yo soy bien nervioso y cuando estoy entrenando me salen lesiones, me enfermo y él es quien me dice que no tengo nada y así resulta al final, después de la pelea me doy cuenta de que no tenía nada. Tiene la facultad de convertir ese miedo en motivación.





14. ¿Tienes amigos en esta profesión?

Son de las cosas buenas que tiene este deporte, te brinda la posibilidad de hacer buenos amigos, aunque algunos de ellos pueden llegar a ser rivales en el ring, la amistad sigue ahí. Actualmente los fundamentales que están a mi lado son Miguel ‘Alacrán’ Berchelt y Juan ‘Gallo’ Estrada.





15. ¿Qué papel tiene la familia en tu carrera?

Ellos me han apoyado desde que yo no tenía nada, han creído siempre en mí. En el caso particular de mis padres ellos me ayudan con mis hijos. De alguna manera también mi empresa ‘Promociones del Pueblo’ es parte de esta familia por que han apostado a mi carrera.





16. ¿Qué tanto sentiste el cambio del boxeo amateur al profesional?

No fue tanto el cambio, no lo sentí, porque mi estilo de pelea siempre ha sido el mismo, desde que peleaba en justas nacionales, siempre he ido al choque, soy un boxeador que va hacia el frente.





17. ¿Qué hiciste con el primer sueldo que ganaste como boxeador profesional?

Recuerdo que me compré una recámara, bueno, di el enganche en la mueblería, porque no alcance a comprarla de un jalón, pero fue un momento de mucha satisfacción.





18. ¿Se gana dinero como boxeador amateur?

Es muy difícil, uno puede obtener algún tipo de beca estatal, federal, de algún instituto del deporte, pero no es mucho, apenas para lo fundamental, como comprarse unos tenis, el equipo con el que se boxea.





19. Además de ser campeón, ¿qué otro objetivo tienes en el boxeo?

Yo vengo de una familia que ha sufrido bastante, parte de los objetivos que tengo es hacer un buen capital para poder ayudar a mi familia, hacerme cargo no solamente de mis hijos, sino de mis padres, yo quiero sacarlos de trabajar.





20. ¿Señalarías algo del boxeo?

Es un deporte muy bonito, somos las personas que estamos a su alrededor las que en ocasiones lo hacemos ver mal, como boxeadores, entrenadores, algunos promotores, la misma afición que muchas veces solo ve el resultado.





21. Cuándo no estás entrenando, ¿qué te gusta hacer?

Aprovecho el tiempo con mis hijos, si estoy en Juárez me gusta llevarlos al cine. También divertirme, me gusta comer, ir a restaurantes. Si pudiera me gastaría el dinero de las peleas en comida.





22. ¿El pasaje más triste que has vivido en el boxeo?

Fue cuando me eliminaron para ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Yo me había ganado el lugar para ir a un preolímpico, pero como no tenía visa, no pude asistir. Recuerdo que en mi lugar se llevaron a un mexicoamericano al que yo le había ganado.





23. ¿Cómo te defines como persona?

Me considero una persona humilde, amable, me gusta ayudar a las demás. Soy una persona muy cercana a Dios y por ahí he caminado.





24. ¿Qué piensas hacer cuando te retires?

Si tengo dinero me gustaría poner un negocio, también me gustaría estudiar inglés, de alguna manera dar ese ejemplo a mis hijos, para que no dejen de estudiar.





25. ¿Qué consejo darías a los niños y jóvenes que inician en este deporte?

Yo comencé en una camada como de 20 boxeadores, entre ellos Diana y Karina Fernández, y ahorita ya nada más quedamos muy pocos, muchos se van quedando en el camino. El consejo que yo les doy es que aguanten, que perseveren en lo que quieren y los frutos se darán tarde que temprano