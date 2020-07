En ascenso, chihuahuense Luis González

Foto: El Diario

Todo indica que el futbolista chihuahuense Luis Enrique González Bustamante, “El Menón” jugará está próxima temporada en la nueva Liga de Desarrollo del futbol mexicano con su actual equipo, Coyotes de Tlaxcala.

“Por el momento estoy bien en casa al lado de mi familia, cuidándome, esperando el llamado y extrañando jugar, sin embargo, no he dejado de hacer ejercicio estos tres meses y medio de contingencia, utilizando una caminadora y con rutinas de fuerza y potencia todo ello bajo un programa de mi nutriólogo”, dijo el extremo izquierdo de 23 años.

Aseguró “El Menón” que su carta sigue perteneciendo al Pachuca por un año más y que en teoría acabará su préstamo en Tlaxcala, adonde llegó el año pasado y se ha sentido muy cómodo, respaldado por un buen ambiente de plantel, motivado y con mucha confianza, situación que lo llevó a marcar tres goles y una docena de asistencias a gol.

“En el pasado torneo que ya dieron por concluido en la Liga Premier terminamos de líderes y yo fui parte del cuadro titular en la posición de extremo por izquierda, la cual me hace explotar mis habilidades y tener mayor rendimiento en la cancha”, afirmó el rápido y habilidoso jugador.

Confesó que de momento se especula que su equipo es uno de los tres invitados de la Liga Premier a la nueva Liga de Desarrollo que viene a suplir la del Ascenso MX, sin embargo, dijo que el club tlaxcalteca no ha confirmado aún su participación lo que da un poco de incertidumbre con su futuro.

“Para mí es muy importante seguir trabajando no parar para que no se detenga el ritmo y estar preparado en caso de que se pueda presentar una oportunidad de volver a Primera División, algo que me encantaría y lucho por ello a diario”, finalizó.

El dato…

Luis Enrique debutó con Tuzos de Pachuca en la Liga MX en un partido ante Atlas en el estadio Jalisco un 22 de abril del 2017.

Para saber…

“El Menón” llegó a la cantera del Pachuca en el 2008, cuando recién había cumplido 11 años.

De cerca:

Nombre: Luis Enrique González Bustamante

Edad: 23 años

Fecha de Nac: 8 de febrero 1997

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 74.5 Kgs

Estatura: 1.83 mts

Disciplina: Futbol

Posición: Extremo izquierdo

Número: 7

Experiencia: +15 años