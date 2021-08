Empressum va al All American Derby y busca la Triple Corona

Empressum registró ayer uno de los 10 tiempos más rápidos, :21.138 segundos, en las pruebas para el All American Derby, y el próximo domingo 5 de septiembre buscará ganar la Triple Corona para caballos cuartos de milla tresañeros en el hipódromo Ruidoso Downs, lo que se ha logrado solamente tres veces en la historia.

El All American Derby, G1 con bolsa de 929 mil 225 dólares, se corre en una distancia de 440 yardas.

El caballo castrado tiene ahora una racha de siete victorias al hilo, incluidos triunfos en los derbies de Oklahoma, Ruidoso y Rainbow.

“La pista era diferente a la lluvia, pero eso no pareció molestar a este caballo”, dijo el jockey Rodrigo Vallejo. “Simplemente es rápido, nada se interpone en su camino”.

Empressum ha ganado once de catorce salidas y suma ganancias de casi 800 mil dólares. Es un caballo criado en casa de Oklahoma propiedad de Jeff Jones y Steve Holt y entrenado por Health Taylor. Empressum es producto de Apollitical Jess y de la yegua Crazy Down Corona, y ésta última de First Down Dash.

“Soy un aficionado de las carreras de caballos, y la oportunidad de presenciar dos triples coronas en un fin de semana, eso promete ser mágico para las carreras de caballos de cuarto de milla”, dijo Taylor. “Estoy muy feliz por las conexiones involucradas con este caballo y creo que todos veremos algo especial el fin de semana del Día del Trabajo”.

El mejor clasificado en las pruebas para el All American Derby fue Instygator, que ganó la quinta carrera del día en un tiempo de 21.071 segundos.

El resto de los calificados a la final son Mister Illusion In con 21.240 segundos, Shott Gun con 21.265, Favorite Doc con 21.335, Candy Blood con 21.353, Flash Riley con 21.404, Jettz con 21.412, Separate Sentence con 21.460, y Apollitical Redflash con 21.464.

Los otros caballos que ganaron la Triple Corona del derby para tresañeros son My Easy Credit en 1977, Dash for Speed en n1988 y DM Shicago en el 2005.

En las pruebas para el All American Oaks, con bolsa de 439 mil 885 dólares, la campeona Whistle Stop Café logró el triunfo en la tercera carrera para mantenerse invicta y calificar a la final con un tiempo de :21.428 en las 440 yardas.