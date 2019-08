Empatan Dodgers serie

Los Ángeles.- Kenley Jansen salió de un atolladero con las bases llenas durante un noveno inning tan extraño que dejó confundidos a ambos managers, y los Dodgers de Los Ángeles resistieron la presión para superar ayer 2-1 a los Yanquis de Nueva York.

En momentos en que muchos de los 53 mil 803 espectadores en el Dodger Stadium se habían puesto de pie, Jansen ponchó a Mike Tauchman y al emergente dominicano Gary Sánchez para poner fin a un duelo entre los equipos con las mejores fojas en las Grandes Ligas.

Pero fue la jugada que se presentó justo antes de que las bases se llenaran la que dejó estupefactos a todos en el parque.

Había corredores en primera y segunda con un out, cuando el colombiano Gio Urshela pegó un rodado al antesalista Justin Turner, quien buscó comenzar una doble matanza que sentenciara el final del encuentro. El intermedista Max Muncy capturó el tiro corto de Turner pero fue embestido por Brett Gardner, quien se deslizó y fue aparentemente un out forzado.

El venezolano Gleyber Torres, quien al comienzo de la jugada estaba instalado en la segunda almohadilla, dio vuelta por tercera y se dirigió a home, mientras Muncy permanecía en el terreno. En vez de anotar la carrera del empate, Torres frenó su avance, obligado por los umpires, debido a que se había solicitado una pausa.

Ello derivó en revisiones de la repetición durante dos minutos. Se marcó a Gardenr safe en segunda, al considerarse que llegó antes que el tiro con una barrida reglamentaria.

El manager de los Dodgers , Dave Roberts, consideró que Gardner no llegó adecuadamente a la base. Su colega de los Yanquis, Aaron Boone, ingresó también en el terreno para reclamar el que se hubiera detenido la carrera de Torres.

Jensen terminó acreditándose su 27mo salvamento. El triunfo fue para el novato Tony Gonsolin (2-1) y la derrota para CC Sabathia (5-8).

Turner aportó un jonrón de dos carreras a la causa de los Dodgers.

Por los Yanquis, el venezolano Gleyber Torres de 3-2. El colombiano Urshela de 4-0. El dominicano Gary Sánchez de 2-0.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Kiké Hernández de 3-1.



Nacionales 7, Cachorros 2

Chicago.- Trea Turner se embasó cuatro veces y anotó dos carreras, Yan Gomes y Howie Kendrick aportaron un par de remolcadas por cabeza y los Nacionales de Washington continuaron encendidos, al derrotar 7-2 a los Cachorros de Chicago.

Washington ha hilvanado cuatro triunfos consecutivos y ha ganado seis de siete compromisos, para ampliar a tres juegos su ventaja sobre los propios Cachorros en la puja por el primer wild-card en la Liga Nacional.

Los Nacionales han anotado un total de 97 carreras en sus últimos nueve duelos.

Un día después de caer por 9-3 ante los Nacionales, Chicago volvió a perder en el Wrigley Field, donde no hilaba derrotas desde el 25 y 26 de junio, cuando enfrentó a Atlanta. El primera base Anthony Rizzo abandonó el duelo en el quinto inning, por un problema de rigidez torácica. En mayo se ausentó de algunos encuentros, también por problemas de espalda.

El abridor de Washington, Joe Ross, tuvo que abandonar su apertura anterior tras ser golpeado en la espinilla derecha por una roleta. Esta vez, aceptó dos carreras y seis hits en cuatro actos y un tercio.

Cinco relevistas de Washington limitaron a Chicago a un hit durante los últimos cuatro capítulos y dos tercios. El dominicano Wander Suero (4-7) sacó los últimos dos outs del quinto episodio para llevarse el triunfo.

La derrota fue para el colombiano José Quintana (11-8), quien admitió cuatro carreras limpias en cuatro entradas.

Por los Nacionales, el dominicano Juan Soto de 4-0 con dos anotadas y una empujada, Víctor Robles de 4-0. Los venezolanos Gerardo Parra de 1-0 con una anotada, Asdrúbal Cabrera de 1-0.

Por los Cachorros, los puertorriqueños Javier Báez de 4-2, Víctor Caratini de 4-1 con una anotada.



Firma Cervelli con los Bravos

Nueva York.- Los Bravos de Atlanta adquirieron al receptor venezolano Francisco Cervelli y de inmediato le incluyeron como titular ante los Mets de Nueva York.

Cervelli, con un historial de conmociones cerebrales, había sido dejado en libertad recientemente por los Piratas de Pittsburgh. Le ofrecerá a los líderes de la División Este de la Liga Nacional una pieza veterana para reemplazar al veterano catcher Brian McCann, baja por un esguince en la rodilla izquierda.

Cervelli, de 33 años, se sumó al equipo ayer en el Citi Field y quedó como séptimo al bat para enfrentar al derecho Zack Wheeler.

El manager de Atlanta Brian Snitker indicó que Cervelli alternará detrás del plato con Tyler Flowers y que probablemente se quede en el equipo cuando McCann regrese debido a que los rosters se expanden en septiembre.

“Es alguien que aportará chispa y tiene el talento”, dijo Snitker.

Cervelli bateó para .193 en 34 juegos con los Piratas esta campaña antes de lesionarse. Acumula un promedio de .269 con 36 jonrones en 700 juegos en las mayores.

Recuperado de su última conmoción, Cervelli aseguró que puede seguir como receptor, lo que confirmó al disputar seis juegos en las menores este mes.

“Estuve trabajando en otras posiciones y poniendo esmero, pero es algo que me aburre”, dijo Cervelli. “Yo soy un receptor. Llevo 17 años en eso y eso lo que seguiré haciendo”.