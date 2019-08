Empata Tri femenil con Colombia

Lima.- El Tricolor Femenil está a un paso de consumar un fracaso más y está prácticamente fuera de la pelea por medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras empatar 2-2 frente a Colombia.



Con una cosecha de cuatro puntos, el conjunto dirigido por Christopher Cuéllar espera un milagro, ya que para avanzar a las Semifinales, Jamaica tendría que derrotar a Paraguay.



Bajo el mando de Roberto Medina el año pasado perdieron la clasificación al Mundial de mayores y ahora con el hijo de Leonardo Cuéllar al frente se ve muy complicado que puedan pelear por las presas; el torneo pasado alcanzaron la plata.



Incluso llegaron a este torneo por invitación ya que el boleto directo lo perdieron en el pasado Premundial, mientras que Canadá y Estados Unidos renunciaron a participar.



El cuadro cafetalero dominó la primera parte, arrinconando a las mexicanas y sin dejarlas hacer nada por la gran posesión de balón que presentaron.



Al minuto 27, Isabella Echeverri abrió el marcador, aprovechando que Cecilia Santiago ya se había vencido.



Nueve minutos después llegó el segundo cuando Manuela Vanegas le ganó por alto a la zaga mexicana para el 2-0 con un excelente cabezazo.



Con este marcador en contra, las colombianas hicieron ver mal al Tri, que no atinaba con los desdobles.



Al 59', México presionó para llegar al área y la defensora Daniela Caracas clavó el 2-1 en propia portería, dándole un empujón al cuadro nacional.



A 20 minutos del final, Cuéllar mandó tres cambios ofensivos haciendo entrar a Katy Martínez, Daniela Espinosa y Maria Sánchez, y por primera vez en el encuentro el equipo se vio ofensivo y poniendo en apuros a las sudamericanas.



Charlyn Corral al 88', puso al 2-2, luego de tomar un balón en el área, pero los minutos no alcanzaron para encontrar la victoria y aunque Colombia terminó pidiendo la hora, el empate las puso a la cabeza del Grupo A con 5 puntos.



Sea cual sea el resultado del Jamaica vs. Paraguay, México jugará un partido más, pues en caso de no avanzar a Semifinales, disputará el duelo por el quinto o séptimo lugar del torneo.