Empata PSV sin ‘Chucky’

Enschede, Holanda.- Sin Hirving Lozano, quien tendría un pie en el futbol italiano, pero con Érick Gutiérrez como titular, el PSV inició la campaña 2019-2020 de la Eredivisie con un empate a un gol ante el Twente.

El conjunto de los granjeros se vio abajo en el marcador al minuto 8 con el tanto de Keito Nakamura y no pudo conseguir sus primeros tres puntos de la temporada a pesar de lograr igualar el marcador en el segundo tiempo.

Tras la anotación del japonés, los de Eindhoven respondieron con un remate de Gasón Pereiro al 38’, que estuvo cerca de colarse en el ángulo de la puerta local.

En el complemento, Nakamura estuvo a punto de marcar su doblete al 56’ tras una desatención defensiva, pero no logró mecer las redes.

Diez minutos después, Denzel Dumfries igualó los cartones con un remate dentro del área.

El ‘Guti’ estuvo en el campo hasta el minuto 84 mientras que Lozano, quien se quedó en la banca, está en la mira para reforzar al Nápoles.



Golea el Standard sin Ochoa

Lieja, Bélgica.- El portero mexicano Guillermo Ochoa no salió ni a la banca con el Standard de Lieja, que goleó en casa 4-0 al Zulte Waregem, equipo que sí contó con Omar Govea, quien jugó todo el partido.

Es el segundo triunfo del Standard en el arranque de la Liga de Bélgica, que comenzó el fin de semana anterior.