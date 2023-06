Empata Indios la serie contra Manzaneros

Ciudad Juárez.- Con victoria, los Indios empataron una de las series más complicadas de la campaña. El equipo comandado por el sinaloense Heriberto García supo reponer el camino tras la sorpresiva derrota del jueves por la noche, en la que el conjunto fronterizo sufrió su segundo nocaut de la campaña. A pesar de que necesitaban una victoria para mantenerse dentro de la disputa, los de Cuahutemoc vendieron cara la derrota.

La ofensiva de los penachudos tuvo un inicio complicado en el encuentro, pues en las primeras entradas, el pitcher abridor de los Manzaneros les recetó cinco ponches, las víctimas fueron Yahir Gurrola, Miguel Rodríguez, Edgar Jiménez, Rodolfo Soto y Carlos 'El Hulk' Díaz, quien fue abucheado por los aficionados en cada jugada que participó. Por parte de los jardineros y el pitcher abridor de los Indios, Daniel Vega, las cosas no fueron mejores. Los de Cuauhtémoc rápidamente se fueron arriba en el marcador con dos carreras en la primera entrada del partido, cortesía de Daniel García y Dennis Martínez, quienes fueron impulsados por Gustavo Ruiz. Más tarde, Raymundo Orozco se unió a la lista de anotadores con el apoyo del menor Armando Alarcón.

Para desgracia de los aficionados del conjunto local, los Indios finalmente respondieron en la sexta con un rally de cinco carreras por conducto de Yahir Gurrola, Miguel Rodríguez, Christian Renova, Eudor García y 'Hulk' Díaz, este último jugó un papel importante en el ánimo de las tribunas tras festejar la anotación que puso contra las cuerdas a su ex equipo.

En la novena, la pizarra seguía 5-3 en favor de los penachudos. Consciente de lo que ocurrió en el primer juego de la serie, el manager, Heriberto García, decidió mandar a Luis Serna para resolver el encuentro, pero esta vez fueron los jardineros quienes liquidaron el encuentro. Con un hombre en base y un out en la pizarra, Julio Pacheco capturó sin complicaciones el disparo de Octavio Armendariz por el jardín central, donde la mandó a segunda base para colocar el segundo out, Diego Ramírez vio la oportunidad de sentenciar el encuentro en las manos de Carlos 'Hulk' Díaz, quien protegía la primera base, por lo que envió la pelota al guante del ex Manzanero para poner el out de la victoria en la pizarra.

Mañana por la tarde, el equipo de Ciudad Juárez regresará a casa para desempatar la serie contra los de Cuauhtémoc, en caso de ganar, se mantendrían en la lucha por el liderato con los Dorados de Chihuahua, de perder, quedarían relegados al segundo lugar.