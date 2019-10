Empata Brasil 1-1 con Senegal

Singapur.- Brasil no pasó del empate 1-1 contra Senegal en un partido amistoso en Singapur que marcó la 100ma actuación de Neymar con la Selección Nacional.

Roberto Firmino anotó el gol brasileño a los ocho minutos elevando el balón sobre el portero, pero Famara Diedhiou igualó para el conjunto africano al convertir un penal poco antes del descanso.

Fue el tercer partido consecutivo de Brasil sin ganar.

Tras consagrarse campeón de la Copa América como anfitrión en julio, Brasil empató 2-2 con Colombia, perdió 1-0 ante Perú y ahora el empate con Senegal. El domingo tendrá otra oportunidad de romper la racha cuando se enfrente con Nigeria en una exhibición también en Singapur.

“Si dijese que no nos molesta, estaría mintiendo”, dijo el defensor Thiago Silva. “En los últimos tres partidos no pudimos jugar a nuestro mejor nivel. Hoy (ayer) tuvimos las mejores oportunidades, fallamos en el últimos pase”.

El veterano lateral Dani Alves culpó al largo vuelo por el fracaso.

“No estoy tratando de encontrar excusas, pudimos jugar mejor, pero es un viaje que nos agota”, dijo. “Necesitamos ganar para tener tranquilidad para afrontar las eliminatorias mundialistas el próximo año”.