Empata Argentina con Chile

Río de Janeiro, Brasil— Argentina volvió a las andadas. La Albiceleste, que no gana un título de Selección Mayor desde 1993, inició tambaleante su paso en la Copa América luego de igualar 1-1 con Chile.

Los pupilos de Lionel Scaloni manejaron la pelota, generaron opciones claras de gol, se fueron al frente en el marcador y ni así sacaron los tres puntos del Olímpico Nilson Santos, ante una Roja que no perdió su esencia combativa y así rescató un punto.

Apenas iban 10 minutos y la Albi ya había generado peligro con un servicio de botes bravos que Lautaro Martínez echó por encima a pesar de haber entrado de frente al área chica. Seis minutos después, Claudio Bravo se convirtió en héroe con un par de atajadas, incluida una en mano a mano con Nicolás González, quien ganó al espalda de la zaga pero remató débil a puerta.

Chile logró sacudirse de la presión e igualar el trámite, pero no pudo hacer nada ante una genialidad de Leo Messi, que de tiro libre puso el balón en la escuadra al 33'.

En el complemento, La Roja fue aún más insistente y a pesar de no ser clara al frente, la Selección de Martín Lasarte encontró la igualada luego de un penal que tuvo que ser revisado en el VAR y que terminó en la red con un cabezazo de Edu Vargas al 57', quien estuvo atento al rebote del arquero Damián Martínez, que había tapado el cobro de Arturo Vidal.

Argentina insistió con el ingreso de Serio Agüero y Ángel di María, sofocó al rival con bombardeos en el área, pero no generó peligro y la igualada se mantuvo.

La Albiceleste ahora tendrá una dura prueba frente a Uruguay el viernes, mientras que Chile se mide con Bolivia.

"El empate a ellos les dio más tranquilidad a ellos que a nosotros, empezaron a manejar la pelota, nosotros no podíamos tenerla y se complicó el partido

"Faltó tranquilidad, cuando nos fuimos en ventaja no pudimos tenerla, nos faltó tener el control de la pelota, jugar más rápido cosa que sí hicieron ellos cuando nos empataron. El penal no sé, no lo veo, pero cambia el partido", dijo Messi tras el partido.