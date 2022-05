Emmanuel Samano, listo para competir en los Nacionales Conade

Empezó en la práctica del judo siendo ya adolescente, pero fue este deporte el que le ayudó a superar su inseguridad y a ser una persona un poco más ‘suelta’, no solamente en los combates, sino también en los demás lugares donde se desenvuelve.

El juarense Emmanuel Samano, estudiante del último semestre de preparatoria y futuro alumno de la UACJ, será uno de los representantes del judo de Chihuahua en los Juegos Nacionales Conade el mes próximo.

“¿Por qué el judo?, yo empecé cuando entré a la prepa, fue algo como para entrar, estar en judo, me llamó la atención y de ahí pa’l real, llevo tres años. Actualmente soy cinta verde y la verdad es una pasión. De primero entré, pues dije por los estudios, para ver cómo me desempeño y después me fui aferrando, me fue gustando, vi las competencias, las katas, los entrenamientos, todo estuvo muy bonito, y más en este club donde sentía como una familia”, dijo Samano, quien práctica en el dojo Osos del Cetis 61.

Para dedicar más tiempo a los entrenamientos rumbo a los Juegos Nacionales Conade, el judoca juarense decidió dejar el trabajo y así todos los días, de 11:00 am a 1:00 pm, entrena con Emmanuel Cordero y Carlos Silva, y por las noches, de 7:00 a 9:00, tiene oportunidad de entrenar en la UACJ con Leonardo Avelle y Alejandro Alarcón.

“Estoy tomando mi preparación en mi dojo, que es Club Osos Judo, y gracias al sensei Alejando Alarcón y al sensei Leonardo Avelle, ellos me abrieron las puertas para venir a la UACJ y capacitarme con ellos y estoy agarrando más acondicionamiento físico, más garra aquí, y en las mañanas estoy yendo a mi equipo”, comentó Samano.

Para Emmanuel, el judo además de ser una defensa personal también les inculca la constancia, la disciplina, los entrenamientos y más confianza.

“La verdad cuando yo entré era un niño muy inseguro, tenía mucha inseguridad, muchos complejos y al entrar al judo empecé a desatarme, empecé a formar lo que ahora soy. Hay mucho judo en esta ciudad, uno pensaría que no, pero hay muchos clubs a los cuales pertenecer. Uno sería el Osos Judo, que está en la Aztecas, en el Gimnasio ‘Kiki’ Romero, ahí en nuestro gimnasio comunitario.”

–¿Qué es ahora el judo para ti?

“Yo creo que el judo es como un primer amor, fue algo que a mí me fue enamorando, me fue conquistando y ahorita ya no es un deporte para mí, ya no es algo que se me haga muy fácil, es un estilo de vida, es algo que abracé y me he aferrado desde ahí”, respondió el futuro estudiante de la carrera de Enfermería.

–¿Cuál es tu meta en este deporte?

“La verdad creo que nada es imposible si me dedico y tengo la determinación adecuada, puedo llegar incluso a una medalla olímpica, quiero llegar a Panamericanos ya a esta edad, incluso ir a internacionales”.