Emily Alvarado reporta con el Tri femenil

Cortesía

La portera paseña Emily Alvarado se encuentra concentrada desde el lunes con la selección femenil mexicana de futbol en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México (CAR), donde se prepara para el juego amistoso que el equipo nacional sostendrá contra el representativo de Japón el próximo 13 de junio (12 de junio en Ciudad Juárez por cuestiones de horario).

El partido está programado para dar inicio a las 2:00 pm tiempo de Japón, pero por la diferencia de horario será a las 11:00 de la noche del sábado 12, tiempo de Juárez.

El lunes, Emily y otras ocho jugadoras iniciaron entrenamientos en el CAR, según dio a conocer el sitio oficial de la Federación Mexicana de Futbol.

Además de la jugadora fronteriza, también reportaron Rebeca Bernal, Nayeli Díaz, Maricarmen Reyes, Alison González, Jocelyn Orejel, Reyna Reyes, Kimberly Rodríguez y Karina Rodríguez.

Las futbolistas de los clubes Guadalajara y Tigres lo harían luego de jugar la final de Liga MX Femenil, que el lunes ganaron las felinas; mientras que Cecilia Santiago, Jimena López, Kiana Palacios y Kenti Robles alcanzarán al resto de las seleccionadas en Japón el 7 de junio.

Este domingo, el equipo nacional hará el viaje a la tierra del sol naciente donde permanecerán hasta el 17 de junio.

Emily, que celebrará su cumpleaños 23 el 9 de junio en Japón, recibió la semana pasada su tercer llamado a la selección nacional en lo que va de este año. A principios de abril fue convocada por la entrenadora Mónica Vergara y el 6 de abril viajaron a Europa donde enfrentaron a Eslovenia en Viena, Austria y a España en la ciudad de Marbella.

En febrero pasado, también fue llamada al Tri femenil, pero no pudo asistir a la convocatoria debido a la onda gélida que en esos días se presentó en Texas y que no le permitió poder tomar un vuelo hacia la capital mexicana. Incluso, hace dos años había sido convocada la selección mayor y por compromisos escolares no pudo atender el llamado.