Emigra ‘Gullit’ a Liga polaca

Ciudad de México.- Carlos Peña sigue con su sueño europeo, aunque su nuevo club parece más salido de una pesadilla.

“El Gullit” quedó a deber en su vuelta a México. Necaxa lo repatrió después de que el volante probara suerte en el futbol de Escocia, pero no logró desplegar su mejor futbol en el cuadro de los Rayos, que lo dejó libre con el Apertura 2018 en marcha.

El bicampeón con el León llegó a Polonia, un balompié alejado de la élite del Viejo Continente, y por si fuera poco jugará en la Segunda División con el GKS Tychy.

“Estoy muy feliz de haber venido a Polonia y podré jugar aquí. Seguramente esto no es un paso atrás. Llevo tres semanas en el país. En general, me gusta aquí y me alegro de tener la oportunidad de entrenar en un equipo así”, dijo Peña al portal de su nuevo equipo.

El conjunto del GKS Tychy solamente ha participado en tres ocasiones en la Primera División de Polonia y la única ocasión que logró estar en un torneo de nivel continental fue en la campaña de 1976-77.