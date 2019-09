Eliminan Nacionales a Filis

Washington.- Anthony Rendón remolcó las primeras dos carreras de Washington con un par de elevados de sacrificio, afianzándose como líder de impulsadas de las Mayores con 124, y los Nacionales quedaron más cerca de ganar uno de los comodines de la Liga Nacional al vencer ayer 4-1 a los Filis de Filadelfia en el primer juego de una doble cartelera.

Los Filis y Bryce Harper, el jardinero derecho por el cual desembolsaron 330 millones de dólares, quedaron eliminados de la carrera por los playoffs con la derrota. El ex de los Nacionales fue abucheado cada vez que se presentó a batear y recibió vítores al ser puesto out al irse de 4-1.

Al final del día, Washington podría certificar su presencia en los playoffs por quinta vez en ocho años y tras perderse la postemporada de 2018. Para sellar su boleto, los Nacionales necesitan barrer a Filadelfia, más una derrota de los Cachorros de Chicago en Pittsburgh.

Filadelfia se puso arriba con una carrera en el primero ante Joe Ross, quien cubrió apenas cuatro innings.

No fue hasta el cuarto episodio que Washington pudo conectar su primer hit, un doble de Trea Turner al abrir la entrada ante el tercer pitcher de los visitantes. Turner pasó a tercera tras un toque de sacrificio y anotó con un elevado de Rendón.

Washington le dio la vuelta en el sexto gracias a un elevado de Rendón ante Nick Vincent (1-4) y atrapado por Harper en el derecho.

Por los Filis, el venezolano César Hernández de 3-1, una anotada. El dominicano Jean Segura de 4-1, una impulsada.

Por los Nacionales, los dominicanos Juan Soto de 3-0; y Víctor Robles de 4-1.