Eligen Armando Díaz Mariñelarena como nuevo presidente del Salón de la Fama

Armando Díaz Mariñelarena fue elegido el jueves anterior como nuevo presidente del Salón de la Fama del Deportista Juarense A.C., para un periodo de un año, según dio a conocer el propio organismo a través de un comunicado.

La elección de Díaz Mariñelarena se llevó a cabo en sesión ordinaria de dicho Salón de la Fama, de acuerdo a los estatutos que lo rigen.

En la elección estuvieron presentes los socios Fidel Urrutia, Juan Antonio Saucedo, Manuel Arzate, Armando Ojeda, Maximiliano Quiñones, Ricardo Rodríguez, Javier Villasana, Patricio Méndez, Federico Rico, José Luis Carrillo, Armando Díaz y Carlos Estrada, y de esa manera se declaró el quorum legal para que se llevara a cabo la elección.

Patricio Méndez, Federico Rico y Juan Antonio Saucedo, integrantes del comité responsable de la elección, dieron a conocer los requisitos que deberían cumplir los socios interesados en la presidencia de esta Asociación Civil, y al mismo tiempo dieron a conocer que el único socio que sometió su candidatura, con el respaldo de los socios, fue Díaz Mariñelarena.

De esta manera, al realizarse la votación se le eligió de manera unánime para que dirija los destinos del recinto de los inmortales del deporte de Ciudad Juárez durante el periodo de mazo de 2023 a marzo de 2024.

Armando Díaz agradeció a los socios por la confianza que le han brindado para dirigir el Salón de la Fama del Deportista Juarense y solicitó su apoyo y colaboración para las actividades que habrán de realizar a lo largo del año.

Reconocen a ganadores del Circuito Atlético 2022

Los corredores Andrés Avilés Ríos y Elizabeth Ávila Domínguez fueron premiados como los máximos ganadores del Circuito Atlético Pedestre 2022, en ceremonia que se llevó a cabo en el Salón de la Fama del Deportista Juarense, en la que también se reconoció a los ganadores de las diferentes categorías.

“Estoy muy contenta porque no me consideraba yo buena en cuanto a la distancia de 10 kilómetros porque mi especialidad es el maratón”, comentó Elizabeth Ávila, quien el próximo 17 de abril correrá en el Maratón de Boston.

Corredora de la categoría 30-39 años, Elizabeth señaló que para los atletas es importante que se haya retomado la premiación de los ganadores generales del Circuito.

“Porque, vuelvo a repetir, en mi caso lo que más me costó son las carreras de 10 kilómetros, en un 21 yo me siento bien, en un maratón el ritmo es muy distinto y las de 10 me hicieron sufrir y pues también las compañeras con las que estuve liderando en unas carreras y otras, que también son súper talentosas y muy disciplinas”.

Ávila Domínguez agregó que este triunfo lo tiene muy en el corazón porque además tuvo que hacer unas adecuaciones en sus entrenamientos debido a que ella se preparaba al mismo tiempo para el Maratón de Juárez y las carreras de 10 kilómetros del Circuito Atlético.

“Ahorita estoy preparándome para correr el maratón de Boston, que logré mi calificación en el pasado Maratón Lala y fue que me inscribí y lo voy a correr el 17 de abril”.

Entrenada por Alberto Calvo, Elizabeth Ávila recomienda a la población en general que se activen físicamente porque es salud mental y salud física.

“Yo trabajo como maestra de primaria y nuestra sociedad ahorita tiene un sinfín de problemas y situaciones, y realmente una actividad deportiva, no tiene que ser estrictamente el atletismo, pero cualquier otra actividad claro que nos mantiene físicamente bien y mentalmente y emocionalmente bien”.

De 21 años de edad, Andrés Avilés compartió que uno de los objetivos que tuvo el año pasado junto a su entrenador René González era participar en el Circuito, en el que tuvo una buena competencia y los resultados se dieron como esperaban.

“Yo antes practicaba futbol, pero me alejé, dije me gustan más los deportes donde se ve reflejado tu trabajo con el esfuerzo y la disciplina, por eso estoy aquí, porque me gusta ser disciplinado y se ve reflejado tu trabajo en los resultados”, dijo Avilés.

Andrés dedica este logro primeramente a su familia que siempre lo apoya a pesar de que invierte mucho tiempo en su carrera deportiva, así como a su entrenador y a un amplio grupo de personas de la comunidad que no dejan de apoyarlo.