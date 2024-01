Eligen a Gaxiola

Ramón Alonso Gaxiola, de los Borregos del Instituto Tecnológico de Monterrey, fue elegido por los Jefes de Ciudad Juárez como la primera selección global del Draft 2024 de la Liga de Futbol Americano de México (FAM), que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Ciudad de México.

Los Jefes seleccionaron también al receptor Héctor Ramírez, del ITESM Monterrey; al apoyador Guillermo Saldaña y al liniero defensivo Guillermo Mendoza, ambos de la Universidad Autónoma de Coahuila; al liniero defensivo Fabían Chío, de la UNAM; y al corredor Francisco Villaseñor, de las Águilas de la UACH.

“La verdad me siento muy emocionado por mi llegada a Juárez, muy agradecido también con ellos por elegirme como top número uno global”, declaró Gaxiola después de su elección.

“Se siente, sí se siente ese peso de ser el primer pick, pues por lo general es para ayudar al equipo, entonces se siente esa responsabilidad de llegar a un equipo nuevo, pero para hacer las grandes cosas, para llegar a playoffs con este equipo y vamos a lograrlo”, añadió el nuevo Jefe.

Gaxiola resaltó que le agrada la idea de jugar ahora a nivel profesional con jugadores extranjeros, pues lo ve como una excelente oportunidad para poder subir su nivel de juego sobre el emparrillado.

–¿Cuál es tu mensaje para la afición de Jefes?

“Un saludo a esa nueva familia; Jefes, estamos listos, ahí en Ciudad Juárez veo un recibimiento muy cálido, estoy listo y nos vemos por allá pronto”.

El nuevo refuerzo de la escuadra juarense tiene 25 años de edad y juega en la posición de back defensivo. De 92 kilogramos de peso y 1.85 metros de estatura, empezó su carrera en los emparrillados a los 10 años de edad, según él mismo publicó en sus redes sociales. Después se integró al Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México en categorías juveniles de donde dio el salto a los Aztecas de la UDLAP en el 2017.

“Se vino la pandemia y con ella ciertos problemas de la universidad, por lo que fui recibido en Borregos Mty para mis últimos dos años de maestría, siendo bicampeón con este equipo”, comenta Gaxiola en su publicación.

Según cuenta en un video publicado en septiembre del año pasado, durante un entrenamiento a principios de 2020 sintió que perdía fuerza y que la garganta se le cerraba. Tras ser valorado, los médicos de la UDLAP le diagnosticaron un problema en el corazón por lo que fue sometido a una operación de corazón y a mitad de la cirugía sufrió un infarto.

“Hablar de esto me pegaba mucho, yo lloraba, cada vez que hablaba me pegaba. Obviamente se va haciendo un trabajo psicológico porque a final de cuentas mentalmente a mí me afectaba mucho”, comenta Gaxiola en el video publicado por ‘Vivencias, podcast by Rob’.

El mismo Gaxiola recuerda en esa entrevista que a los dos meses ya estaba corriendo normal, después de que las dos primeras semanas posteriores a la cirugía solamente podía caminar lentamente.

Conózcalo

Nombre: Ramón Alonso Gaxiola

Posición: Back defensivo

Escuela: ITESM Monterrey

Edad: 25 años

Peso: 92 kg

Estatura: 1.85 m

Los otros seleccionados

Nombre Posición Escuela

Héctor Ramírez Receptor ITESM Mty

Guillermo Saldaña Apoyador UAdeC

Guillermo Mendoza DL UAdeC

Fabían Chío DL UNAM

Francisco Villaseñor Corredor UACH