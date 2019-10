Elevan a los Clippers

Los Angeles— Los Clippers de Los Angeles asombraron a la NBA al contratar a dos superestrellas, acompañados por un talentoso reparto de actores secundarios. Sólo uno de ellos estará para el inicio de la temporada.

Kawhi Leonard está saludable al incorporarse a su tercer equipo en tres años. Pero Paul George aún se recupera de dos cirugías del hombro durante el receso de verano.

La cohesión de los Clippers –cimentada mediante minipretemporadas, chateo en grupo mediante mensajes de texto, un viaje de pesca y yendo a ver partidos de los Rams de la NFL– debe de dar a George suficiente tiempo para ponerse al día.

George se perderá los primeros 10 partidos de la temporada, de acuerdo con el entrenador Doc Rivers, aunque el equipo todavía no ha confirmado una fecha precisa para su debut. Si Rivers está en lo correcto, George estaría disponible para jugar en Houston el 13 de noviembre. Se perdería partidos clave ante los Lakers, Golden State y Milwaukee.

“Espero, Dios mediante, que pueda terminar la temporada sano”, dijo George, quien aun así terminó en el tercer lugar de la votación del Jugador Más Valioso en la temporada pasada con Oklahoma City.

Jugando con mucha garra, los Clippers ganaron 48 partidos la temporada pasada y se clasificaron a los playoffs, incluso ganándole un partido a Golden State en casa antes de ser eliminados en la primera ronda.

“Para nosotros es importante mantener esa mentalidad”, dijo Lou Williams, quien ganó su tercer premio al mejor suplente de la liga. “No creo que debamos dejar de ser cómo somos por la mera adición de esos dos muchachos”.

Tras quedar impresionado con los que los Clippers lograron, Leonard se sumó al equipo en julio y trajo consigo a Paul, una pareja oriunda del área de Los Ángeles ansiosa de regresar a sus raíces. No les tomó mucho tiempo adaptarse.

“Aceleramos todo eso de conocernos en base a que nosotros ya estábamos hablando”, George dijo sobre sus nuevos compañeros. “Esperemos que para junio seamos el último equipo en pie”.

Leonard es más directo sobre lo que quiere hacer en casa.

“Llevar a los Clippers a la final”, dijo.

La franquicia que por mucho tiempo ha sido el hazmerreír de la NBA nunca ha llegado a las finales de la conferencia.

Leonard tiene dos anillos de campeonato (con San Antonio y Toronto) y Rivers tiene uno (Boston). George está ansioso por comenzar su décima temporada tras años inútiles en Indiana y Oklahoma City.

“Se trata de disfrutar la experiencia y no adelantarse a los hechos y no saltearse los pasos”, dijo Leonard. “Salir a jugar como un solo equipo tratando de lograr la meta final”.

Los Clippers abrirán la temporada el 22 de octubre recibiendo a LeBron James y los Lakers de Los Angeles.