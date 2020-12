El último del año

Cortesía de UTEP Athletics

Los Mineros de UTEP cierran esta noche sus partidos fuera de conferencia de la Temporada 2020-21 del basquetbol colegial, cuando reciban en el Don Haskins Center a los Santos de la Universidad de Nuestra Señora del Lago (Our Lady of the Lake) a partir de las 7:00 pm.

Será el séptimo partido para los picapiedra ante un rival de otra conferencia antes de abrir el próximo viernes los partidos de la C-USA contra las Águilas Doradas de Southern Miss, a quienes se medirán en dos días consecutivos.

El juego de esta noche podrá ser visto en televisión abierta a través del Canal 7.2 (El Paso-Las Cruces CW).

Los Mineros llegan a este partido con una marca de cuatro victorias y dos derrotas después de vencer 79-59 a la Universidad Benedictina en Mesa el pasado 20 de diciembre. Tydus Verhoeven registró el primer doble-doble de su carrera contra los RedHawks, al anotar 15 puntos, el máximo de su carrera en UTEP, y sumar 10 rebotes, también su mejor marca colegial hasta el momento. Verhoeven tiene una efectividad del 73.1 por ciento en tiros de campo esta temporada.

Christian Agnew salió de la banca y lideró a los Mineros con 16 puntos en apenas su segundo juego de la temporada. Agnew también sumó seis rebotes con dos asistencias y un robo. Vuk Vulikic también salió de la banca y estableció récords personales en puntos (cinco) y rebotes (ocho) en poco más de 23 minutos de acción.

El equipo de los Santos cuenta con un trío de jugadores paseños. Colby Borak (Franklin HS), Elijah Davis (Pebble Hills HS) y Diego Torres (Socorro HS) están en la lista de reserva del entrenador en jefe Chris Dial.

OLLU tiene marca de 1-3 después de derrotas consecutivas en Texas A&M-Corpus Christi, 99-72 (19 de diciembre) y en UTSA, 102-70 (20 de diciembre). OLLU derrotó a Texas State, 61-58, el 12 de diciembre para sumar su única victoria.

Los Santos cayeron en su primer partido de temporada ante Incarnate Word, 84-71, el 29 de noviembre. Our Lady of the Lake también ha jugado tres partidos de exhibición contra oponentes de la División I de calidad. Los Santos cayeron ante el programa de la C-USA, Rice, 103-64, el 28 de noviembre, mientras que perdieron ante UTRGV, 91-68, el 4 de diciembre, y Nuevo México, 104-65, el 15 de diciembre.