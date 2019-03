El trono está vacante...

Madrid.- El reinado europeo de más 1,000 días en la Liga de Campeones del Real Madrid llegó a su fin.

Ajax arrasó ayer 4-1 al Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu para tumbar de su trono al campeón de las últimas tres ediciones.

“No vamos a ganar la Champions toda la vida”, justificó el zaguero madridista Nacho Fernández, quien fue expulsado en los últimos compases del duelo. “Todos los reyes acaban cayendo”.

Con una exhibición de pegada letal, el conjunto holandés selló una victoria 5-3 en el marcador global de la eliminatoria de octavos de final.

Ajax necesitó de apenas 20 minutos para darle la vuelta al 2-1 adverso del partido de ida, por cuenta de los goles de Hakim Ziyech a los siete minutos y de David Neres a los 18.

Dusan Tadic, tras asistir en los primeros dos tantos, aumentó a los 62 y Lasse Schone coronó la victoria del Ajax –para acceder a los cuartos de final por primera vez desde 2003– con un notable tiro libre desde un ajustado ángulo a los 72.

Marco Asensio había descontado para los anfitriones un par de minutos antes.

“Siempre hemos creído que teníamos una oportunidad, y contamos acá con 4 mil aficionados que lo creían también”, destacó el técnico del Ajax, Erick ten Hag. “Durante los dos partidos hemos merecido definitivamente avanzar a la siguiente ronda”.

Fue la cuarta derrota seguida como local para el Madrid, algo no visto desde 2004 y corona una de las semanas más aciagas en la historia reciente del club español.

“En una semana se nos ha ido todo. No hay que buscar excusas”, declaró el lateral madridista Dani Carvajal. “Llevamos una temporada de ...”, añadió empleando una expresión escatológica.

También marca el final de una era de supremacía sin precedentes de los merengues en la Liga de Campeones tras atrapar el título en tres ediciones consecutivas. El Madrid había alcanzado al menos las semifinales en ocho ediciones seguidas, sin naufragar en octavos desde 2010.

La humillante debacle ante el Ajax sigue a dos dolorosas derrotas ante su acérrimo rival Barcelona –1-0 en la Liga española y 3-0 en las semifinales de la Copa del Rey.

En su primera temporada sin Cristiano Ronaldo, el Madrid capituló en una eliminatoria de Champions, algo que no le ocurría desde la semifinal de 2015 ante Juventus.

“Estamos tristes y dolidos”, expresó el técnico argentino del Madrid, Santiago Solari. “Hemos hecho el esfuerzo, pero no nos ha alcanzado y hemos quedado eliminados... Mañana tenemos entrenamiento y este fin de semana partido de Liga. Nuestra obligación, por deber profesional y por corazón que le debemos a este equipo, es la de venir a trabajar y de la mejor manera”.

La afición en el Bernabéu quedó enmudecida temprano cuando Ziyech marcó, tras un contragolpe que Tadic puso en marcha por la banda derecha a raíz de un fallo grosero de Toni Kross. Tadic fue el gestor con una sensacional jugada en la que desairó a Casemiro con una ruleta antes de habilitar a Neres para batir al Thibaut Courtois.

Todo le salió mal al Madrid, con lesionados y remates en los postes. Y su capitán Sergio Ramos permaneció sentado desde lejos en un palco tras la tarjeta amarilla que forzó en la ida para no jugar en el segundo envite.

Tanto Lucas Vázquez como Vinicius Junior salieron lesionados en medio de lágrimas antes del descanso, siendo reemplazados por Gareth Bale y Marco Asensio.

Vinicius Junior se lesionó tras una galopada en la que rozó abrir el marcador para el Madrid. El juvenil brasileño rompió a llorar al regresar al banquillo.



B. Dortmund 0, Tottenham 1

Dormund, Alemania.- Hugo Lloris y Harry Kane sepultaron cualquier esperanza de remontada del Borussia Dortmund, y el Tottenham se impuso por 1-0 en Alemania para anclar en los cuartos de final.

Lloris hizo varias atajadas providenciales antes de que Kane definiera con un disparo a los 49 minutos para que el conjunto inglés completara un marcador global de 4-0 después de tomar una cómoda ventaja en la ida.

Moussa Sissoko adelantó el balón hacia Kane. El delantero inglés, quien se perdió la ida por una lesión de tobillo, ejecutó un disparo que resultó imparable para Roman Buerki.

“Lloris estuvo grandioso. La mentalidad fue buena”, destacó el técnico argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino. “Permitimos más oportunidades de las que esperábamos, pero así es el futbol. En la ida, cuando los vencimos 3-0, fue siempre difícil. El Borussia Dortmund no tenía nada que perder, y corrió muchos riesgos”.

Dortmund necesitaba revertir un déficit de tres tantos y dominó el encuentro en términos de posesión del esférico y oportunidades frente al arco, sin dar respiro a los visitantes.

“Generamos buenas oportunidades. Lo único que faltó fue el gol. Ese gol de Kane nos terminó de desconectar”, comentó el director deportivo del Dortmund, Michael Zorc.

Jan Vertonghen realizo una intercepción clave que le robó un tanto a Marco Reus. Paco Alcácer se quedó cerca, antes de que Lloris mostrara reflejos formidables para detener un tiro de Reus, que se había desviado en otro jugador.

Son Heung-min, quien fue protagonista de la victoria de los Spurs en la ida, tuvo la primera oportunidad de los visitantes, cumplida una hora de juego. Sin embargo, el surcoreano marró la oportunidad, en una acción en que Marius Wolf retrocedió atinadamente para conjurar el peligro.