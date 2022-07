En dos jornadas del Apertura 2022 los Bravos de Juárez no han recibido un solo gol, pero la directiva fronteriza quiere reforzar más la zona defensiva, por eso ayer martes presentaron como su nuevo refuerzo al mexicano Carlos Salcedo, que desde ahora será conocido como ‘El Titán de Bravos’.

Junto a Salcedo, también fue presentado el defensa uruguayo Emiliano Velázquez, que llega procedente del Santos de Brasil, mientras que Salcedo estuvo los últimos seis meses con el Toronto FC en la MLS, luego de un lapso de tres años con los Tigres de la UANL.

PUBLICIDAD

De 28 años de edad y oriundo de Guadalajara, Jalisco, Salcedo tiene mucha cancha recorrida, pues ha jugado en el Real Salt Lake, las Chivas del Guadalajara, el A.C.F Fioretina, el Eintracht Frankfurt, los Tigres de la UANL y el Toronto.

Ayer, la directiva del equipo juarense hizo oficial la contratación de Salcedo a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que la mascota Benny hace las veces de detective y descubre varias pistas hasta dar con el nombre del nuevo refuerzo, en este caso el de Salcedo.

“La verdad que hoy en día Juárez tiene para hacer historia, tiene una gran directiva detrás de nosotros, tenemos un gran cuerpo técnico y ahora a nosotros como jugadores nos toca plasmarlo dentro del campo”, señaló Salcedo.

Seleccionado nacional en el Mundial Rusia 2018, Salcedo se formó en las fuerzas básicas de los Tigres, donde jugó en Tercera División, en Sub-17 y en Sub-20, pero no logró debutar en la máxima categoría. Su debut profesional se presentó el 5 de mayo de 2013, pero con el Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS).

En enero de 2015 llega a las Chivas Rayadas del Guadalajara y en agosto del 2016 al A.C.F Fiorentina del futbol italiano, lo que en ese momento convirtió a Salcedo en el tercer futbolista en jugar en el futbol profesional de aquel país después de Miguel Layún y Rafael Márquez.

Un año después, en junio de 2017, Salcedo ficha para el Eintracht Frankfurt del futbol alemán y en enero del 2019 llega al equipo que lo formó en las juveniles, los Tigres de la UANL.

Algunos reportes de prensa señalan que Salcedo se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX con un sueldo anual cercano a los dos millones de dólares.

“Sí, yo quiero llegar al Mundial, sé que primero tengo que hacer las cosas bien acá en el club y son de las cosas que te convencen como jugador cuando hablas con tipos como Hernán, como Miguel Ángel Garza, que fue el primero que me contactó para contarme del proyecto. Sería algo muy especial para mí poder ir a un Mundial representado a esta camiseta y lo puedo hacer posible adaptándome lo más rápido y con ayuda de mis compañeros, que al final sé que los primeros defensas serán nuestros atacantes”, declaró el defensa tapatío.

De 28 años de edad y nacido en Montevideo, Uruguay, Emiliano Velázquez debutó en el Danubio F.C. del futbol de su país y también ha defendido los colores del Getafe y Rayo Vallecano en el futbol español y del Sporting Braga en Portugal.

“¿Cómo me convencieron?, con el proyecto, me dijeron que iba a ser un gran año, que iba a poder disputar muchos partidos, que es lo que más me gusta, jugar, y nada, tratar de dejar a Juárez lo más alto posible”, declaró por su parte Velázquez.

El próximo viernes los Bravos debutan en casa como anfitriones de los Gallos Blancos de Querétaro. El partido está programado para dar inicio a las 8:05 pm.

Conózcalos

Nombre: Carlos Salcedo Hernández

Apodo: ‘Titán’

Fecha de nac.: 29 de septiembre de 1993

Lugar de nac.: Guadalajara, Jalisco

Edad: 28 años

Estatura: 1.84 m

Peso: 77 kg

Debut profesional: Real Salt Lake 2013 (MLS)

Nombre: Emiliano Daniel Velázquez Maldonado

Apodo: ‘Indio’

Fecha de nac.: 30 de abril de 1994

Lugar de nac.: Montevideo, Uruguay

Edad: 28 años

Estatura: 1.85

Peso: 79 kg

Debut profesional: Danubio FC 2012 (Uruguay)