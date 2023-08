El sueño de Prisca

Cuando Prisca Chilufya supo que jugaría con las Bravas de Juárez, de inmediato sintió que para ella un sueño se convertiría en realidad, pues tendría la oportunidad de practicar el deporte que tanto ama en el país que tantas ganas tenía de conocer.

“No lo podía creer porque yo sabía de la liga aquí en México y quería venir, pero sobre todo porque México es mi país favorito, así que quería venir y visitarlo, nunca pensé en jugar aquí. Para mí era un sueño venir a México, simplemente visitarlo y pasarla bien, así que cuando surgió la oportunidad de venir y jugar futbol fue como un sueño hecho realidad porque es hacer lo que amas en el lugar que te encanta”, dijo la delantera del equipo juarense en entrevista con El Diario.

–Antes de eso, ¿qué sabías de las Bravas?

“Sabía poco acerca de las Bravas, pero lo poco que sabía era que el equipo hace mucho trabajo con la comunidad, pues he seguido su página y he visto que siempre interactúan con la gente, van a diferentes lugares con diferentes tipos de personas, así que creo que va acorde a mis intenciones y me dio más ambición por venir y jugar para este gran club”.

De 24 años de edad, 1.74 m de estatura y oriunda de Copperbelt, Zambia, Prisca recordó que creció en un hogar lleno de chicos, así que la inspiración por este deporte la tomó de sus hermanos.

“Solíamos jugar en las calles, pero yo tenía que llevarlo a otro nivel, tenía que hacer más con el futbol. Con mis hermanos jugaba sólo por diversión, ellos tenían otras cosas que hacer, pero yo quería llegar en el futbol más lejos que mis hermanos”.

–¿Qué significa el futbol para ti?

“Para mí el futbol significa todo porque no creo que pudiera hacer algo aparte del futbol, porque había hecho atletismo antes, pero no me gustó mucho y por eso elegí el futbol. Creo que el futbol es como una parte de mi vida”.

Prisca debutó con las Bravas el viernes por la noche en el triunfo sobre Cruz Azul por la mínima diferencia, partido que la africana jugó completo.

–¿Cuál es tu opinión acerca del estilo de juego de las Bravas?

“Creo que tenemos un equipo muy bien estructurado, hay un plan de juego, a pesar de que los tres primeros partidos no fueron hacia el lado planeado por el entrenador, que es ganar y hacerlo bien, pero siento que tenemos un gran equipo y con más trabajo duro y haciendo lo que pide el staff de entrenadores podremos ganar más partidos y lo podremos hacer mejor de lo que lo hemos hecho”.

Prisca señaló que en lo particular ella ofrecerá su mejor nivel de juego en cada partido y hará lo que sea para poner una sonrisa en la afición de las Bravas.

–¿Cómo te sientes en Juárez, te gusta la ciudad?

“Sí, es muy caliente, pero me gusta la ciudad, es bonita”.

–¿Has probado los burritos?

“Sí, sí, casi todos los días. Creo que los burritos son mis favoritos porque cuando estaba en mi país acostumbrada ver en Google acerca de la comida mexicana y venir y probarla me doy cuenta que en realidad es muy buena”.

Conózcala

Nombre: Prisca Chilufya

Fecha de nac.: 8 de junio de 1999

Lugar de nac.: Copperbelt, Zambia

Edad: 24 años

Estatura: 1.74 m

Peso: 65 kg

Posición: Centrocampista