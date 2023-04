El sueño de Eder

La dedicación con que Eder Rentería entrenó en los meses más recientes le permitió recoger una cosecha más abundante de la que esperaba al conquistar tres medallas de oro en el torneo panamericano de raquetbol que concluyó el pasado fin de semana en Guatemala, lo que al mismo tiempo le permitió al atleta juarense cumplir uno de sus sueños.

De 16 años de edad, Eder se colgó la presea dorada en las modalidades de singles, dobles y dobles mixto, categoría juvenil, además de recibir una cuarta presea por equipos.

“La verdad me siento muy bien, satisfecho con la presentación que tuve, todo lo que he trabajado en estos meses se ve reflejado, y cumplí una de mis metas en mi carrera deportiva, que era ganar los panamericanos, y gané tres medallas de oro, aunque también me dieron otra por equipos, entonces satisfecho más que nada”, dijo Eder antes del entrenamiento vespertino en las canchas del gimnasio 360.

Y es que el raquetbolista fronterizo no se puede dar el lujo de descansar muchos días porque en puerta tiene los Juegos Conade en Guadalajara, así como el nacional juvenil de San Luis Potosí, que será clasificatorio para el Mundial de Bolivia.

En el panamericano de Guatemala, Eder tuvo que jugar 18 partidos en total para conquistar las tres medallas de oro, cinco en singles, seis en dobles y siete en mixto. El viernes pasado disputó la final de singles, un día después a las 11:00 de la mañana la de dobles, pero antes, a las 10:00, la semifinal de mixtos, cuya final fue ese mismo día las 3:00 de la tarde.

–¿Fue cansado jugar tantos partidos?

“No, aunque mental y físicamente un poco cansados, pero muy contento por la participación que tuve y ya volvimos a los entrenamientos”.

–¿Cuál fue tu partido más complicado en Guatemala?

“El partido más complicado para mí fue la final, empecé un poco nervioso, pero las cosas se fueron dando punto a punto, hubo también los juegos de dobles, de mixtos, que también fueron poco difíciles, en los cuales también obtuvimos la victoria”.

Eder considera que este torneo le dejó muchos aprendizajes, sobre todo personales, principalmente darse cuenta de que puede alcanzar los sueños que tiene con trabajo y entrenamiento diario.

Finalmente, señaló que estas medallas se las dedica a su abuela, que falleció hace dos semanas.

“Yo tuve un viaje escolar ese mismo día que falleció, estuve una semana fuera, no estuve presente, pero jugué por ella este torneo. También se lo dedicó a mi entrenador, que me ha ayudado en todo, aunque es nuevo entrenador, él me ayudó desde principio de año. A mis padres, más que nada a mi hermano, que son los que me apoyan todos los días a seguir adelante, y a mis patrocinadores”.

Conózcalo

Nombre: Eder Gael Rentería Perea

Fecha de nac.: 24 de abril de 2006

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 16 años

Estatura: 1.78 m

Peso: 70 kg