El show de Boras

San Diego.- Las recién concluidas reuniones invernales de Grandes Ligas, predominantemente aburridas ante la falta de canjes espectaculares, serán recordadas como la gala de Scott Boras.

El agente más prominente del beisbol dominó cada uno de los tres días de reuniones con un contrato con cifras de nueve dígitos, en acuerdos para Stephen Strasburg, Gerrit Cole y Anthony Rendón que totalizaron 814 millones de dólares.

Apenas dos canjes fueron anunciados: los Gigantes de San Francisco adquirieron al torpedero Zack Cozart y al infielder prospecto Will Wilson de los Angelinos de Los Angeles a cambio de un jugador por ser designado o dinero en efectivo, y los Medias Blancas de Chicago obtuvieron al jardinero dominicano Nomar Mazara de los Rangers de Texas en un intercambio por el jardinero prospecto Steele Walker.

“Creo que es difícil negar que hubo una tendencia”, dijo el jefe de operaciones de los Medias Rojas de Boston, Chaim Bloom. “Resulta importante no enfocarse demasiado en calendarios artificiales. Uno quiere estar preparado para actuar cuando crea que va a ser benéfico, pero uno no desea forzar nada”.

El podio y el estrado prácticamente no se usaron, con el anuncio del lunes para un solo jugador: el contrato de 245 millones de dólares por siete temporadas de los Nacionales de Washington para retener a Strasburg, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

Los otros acuerdos importantes de Boras se mantienen a la espera de completar los reconocimientos físicos sean aprobadas mientras los ejecutivos y agentes abandonaban el lugar ayer: un acuerdo de Cole de 324 millones de dólares por nueve años para salir de Houston rumbo a los Yanquis de Nueva York y un pacto del tercera base Anthony Rendón de 245 millones de dólares por siete temporadas para salir de los Nacionales para incorporarse a los Angelinos de Los Angeles.

Apenas 25 de los 168 peloteros de Grandes Ligas que ejercieron su derecho para convertirse en agente libre el mes pasado habían logrado acuerdos al final de las reuniones ayer, ligeramente por encima de los 21 de 164 cuando la sesión del año pasado llegó a su fin en Las Vegas. El ritmo de las negociaciones lució más rápido.

“Siento que la actividad en la agencia libre continuará en los próximos días y principios de la siguiente semana”, indicó el gerente general de los Cachorros de Chicago, Jed Hoyer. “Parece que probablemente haya algunos acuerdos de agencia libre que están cerca de concretarse. Aún no están listos para ser anunciados, pero hay mucha actividad. Creo que una vez que esas cosas se materialicen, aclararán el mercado de intercambios”.

Entre los agentes libres más destacados que siguen disponibles en el mercado están los pitchers Hyun-Jin Ryu, Madison Bumgarner, Dallas Keuchel, Will Harris y el colombiano Julio Teherán, el tercera base Josh Donaldson y los jardineros Marcell Ozuna y Nick Castellanos.

Boras dijo que cuatro años seguidos de un declive en la cantidad de aficionados que acuden a los estadios llevó a los equipos a ser más agresivos en sus esfuerzos por entusiasmar a sus seguidores y vender boletos.

“Es un ambiente más competitivo. Más equipos están tratando de ganar”, declaró el gerente general de los Mets de Nueva York, Brodie Van Wagenen.