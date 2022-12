El rival me va a exigir bastante: Bryan Flores

El boxeador juarense Bryan Flores reconoce que este jueves tendrá un rival de peligro en Plácido Ramírez y por eso se ha preparado mejor que nunca en Las Vegas, Nevada, mientras que el colombiano aseguró que viene en excelentes condiciones para salir con la mano en alto del Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

“Voy a mostrar mi boxeo completo, he estado orando, pidiéndole a Dios que me ayude a llegar bien. Siempre que llego a las peleas llego enfermo, hay algo, y ahora me siento bien, me siento hasta raro porque me siento bien, digo ‘nombre tengo que lograrlo’, tengo que explotar todo mi potencial y yo creo que el rival me va a exigir bastante”, dijo Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer en el Centro Municipal de las Artes (CEMA).

“La verdad me siento contento. Hoy hace un año que peleé en Estados Unidos y quiero volver a estar en esa gran cartelera, creo que me lo merezco, he trabajado bastante duro y este es mi primer paso, mi primera oportunidad, un rival tan duro como él, creo que ganándole me voy a abrir muchas puertas”, agregó el boxeador fronterizo de 26 años de edad.

“Estoy sin problemas con el peso, te digo, me sorprendo porque estoy bien gracias a Dios, ya tengo todo el año entrenando en Las Vegas y me siento muy contento”.

-¿Por qué has decidido entrenar tanto tiempo en Las Vegas?

“Creo que los sparrings, los profesores que tengo allá, Ismael Salas, pues tienen más de 30 campeones del mundo. Los sparrings de todo el mundo llegan ahí y todos quieren boxear con el mexicano, soy el único mexicano que está ahí y pues me llueve, pero por algo van a buscarme, saben que soy bueno y me he ganado un respeto ahí en el gimnasio”.

Por su parte, Ramírez, de 28 años y oriundo de Soplaviento, Colombia, reconoció en Bryan a un rival muy duro, muy fuerte y con un buen récord.

“Igual, cuando uno se prepara bien da una buena guerra, cuando el toro es bueno es buena la corrida y nos preparamos para esto desde que nos enteramos de esta pelea, bueno, igual ya me la habían ofrecido varias veces, desde el mes de mayo, bueno, ya la escogimos, aprovechamos la oportunidad y bueno, vamos a darlo todo el día jueves para brindar un buen espectáculo aquí a la gente de Ciudad Juárez y pa’ que nos sigan invitando”.

-¿Cuál es tu fortaleza arriba del ring?

“Pues la pegada, muy fuerte la pegada y aguerrido también soy, igual que él, me gusta donde quiera pelear, al choque, afuera, estando al tanto”.