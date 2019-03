El rey del triunfo

Trabajar duro y en silencio, y dejar que los triunfos sean los que hablen, ha sido la estrategia que ha implementado el lanzador juarense José Alfredo Reyes Esquivel, que hoy lo tiene como el más ganador en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza 2019.

El serpentinero derecho del equipo Búhos contabiliza cinco victorias en el actual torneo y está a una de amarrar prácticamente la primera posición en ese departamento.

“Hasta el año pasado estuve con el equipo de La Tribu, pero para esta temporada del regional decidí cambiarme con Búhos, un equipo bastante aguerrido, que cuando me tocó enfrentarlo demostró su calidad, y otras cualidades que lo llevaron a ganar el campeonato el año anterior”, comentó el pitcher diestro.

El jugador universitario, que actualmente cursa la carrera de Ingeniería Civil, también destaca en el departamento de los ponches, con 23, solamente por debajo de José Luis Moncayo, que está a la cabeza con 24 chocolates.

“Mi afán era pertenecer a un equipo que peleara, estar en un grupo que lucha por un mismo objetivo y ahorita estoy precisamente ahí”, expresó el pelotero.

José Alfredo también está en el liderato del grupo de jugadores con más entradas lanzadas, con un total de 29; es seguido por José Luis Moncayo de Piratas que tiene 28 y un tercio.

Reyes además ocupa el cuarto sitio en WHIP (bases por bola + hits x entrada lanzada) con 1.5, sólo superado por Samuel Natera de Brujos (1.0), Alejandro García de Brujos (1.2) y Alberto Tovar del Municipio (1.2).

“Desde el año pasado he estado puliendo mi forma de entrenamiento, me he estado acercando a jugadores con experiencia y me he estado ajustando a eso y creo que se han visto los resultados de todo ese esfuerzo”, dijo el destacado serpentinero.

En lo que respecta al porcentaje de carreras limpias admitidas (PCLA), con un mínimo de 12 entradas lanzadas, este pitcher fronterizo se ubica en el quinto puesto con una marca de 4.03.

En la cantidad de entradas en las que ha estado en el centro del diamante ha recibido 15 carreras, 31 imparables y ha otorgado 12 base por bola.

“Ya son 20 años en el beisbol, pasé por todo el proceso infantil, juvenil, mayormente estuve con la UACJ, luego La Tribu; en el regional también he defendido los colores de Z Gas y Sindicato, con estos dos últimos equipos fui campeón”, señaló.

A lo largo de su carrera ha estado con Indios de Juárez en dos campeonatos estatales, pero en 2017 tuvo que dejar a la escuadra indígena por atender su llamado al Mundial Universitario en China, Taipéi.