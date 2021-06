El reto de Rodrigo Montoya

Archivo / El Diario

No era nada fácil volver a ganarse su lugar en la Selección Nacional y con ello la oportunidad de poder refrendar su campeonato mundial, sin embargo Rodrigo Montoya demostró que está hecho para hacer historia en el racquetbol mexicano.

Después de más de un año de inactividad, el chihuahuense de 25 años de edad tuvo un regreso de oro en el pasado Nacional selectivo mayor en Monterrey, donde se alzó con el título de Singles, de una manera categórica y sin dejar duda alguna de que hoy por hoy es el jugador más importante que tiene México a nivel mundial.

“Gracias a Dios salió todo como lo esperábamos, para eso nos habíamos preparado y enfocado en el Nacional donde sabíamos que la presión y los nervios por la obligación de ganar para salir adelante nos iba a ser presa, pero afortunadamente me liberé de todo estrés y me dediqué a jugar y hacer lo que yo sé y he aprendido durante tantos años en este deporte”.

Confesó que no ha sido fácil agarrar rápidamente el nivel pero que va paso por paso y los resultados están siendo favorables.

“Para este próximo Mundial ya estaré más relajado, ya conozco la competencia, y pienso que no estaré tan preocupado como la última vez, sino que ahora los objetivos que son los mismos, buscar el campeonato para poder refrendar mi título, será de una manera inteligente y disfrutando del juego”.

Montoya Solís quiere convertirse en el primer jugador latinoamericano en conseguir un bicampeonato mundial.

Los planes inmediatos para Rodrigo son una competencia del Tour Profesional en Denver para agosto previo para la Copa Panamericana de Naciones, misma a celebrarse en el mes de septiembre en Bolivia.

“Además tendré más participación en Estados Unidos como paradas en Chicago y otros lugares antes de llegar a la justa mundialista a celebrarse en Guatemala en el mes de noviembre y que es el máximo objetivo este año: poder repetir el título y hacer historia”.

De cerca…

Nombre: Rodrigo Montoya Solís

Edad: 25 años

Fecha de Nac: 4 de junio de 1996

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 80 kg

Estatura: 1.89 m

Disciplina: Racquetbol

Experiencia: 15 años

Estudia Maestría en Administración en la UACH. Es ingeniero aeroespacial

Para saber…

En la disciplina del racquetbol modalidad Singles, Rodrigo Montoya se convirtió en el 2018 en el primer chihuahuense en ser campeón mundial y en el 2019 en el primer chihuahuense en brindarle a México y Latinoamérica doble medalla de oro (Singles y Dobles) en unos Juegos Panamericanos