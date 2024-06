El protocolo de los caballos olímpicos, de alto rendimiento

Agencia Reforma | A los caballos no se les administra ningún tranquilizante durante el vuelo, pues también son sometidos a controles antidopaje Agencia Reforma | A los caballos no se les administra ningún tranquilizante durante el vuelo, pues también son sometidos a controles antidopaje Agencia Reforma | A los caballos no se les administra ningún tranquilizante durante el vuelo, pues también son sometidos a controles antidopaje

Ciudad de México.- No necesitan una acreditación, pero sí una identificación para competir. A diferencia del resto de los participantes, que pueden hacerlo cuando quieran, ellos tienen un horario específico para ingresar a su "villa", y siempre tienen que estar acompañados. Así es el protocolo para los caballos de las pruebas ecuestres de los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que México competirá en el salto. Si bien los equinos no deben cumplir con una cuarentena para ingresar a Europa, pues las medias sanitarias no son tan estrictas por ser la equitación una disciplina seria y respetada en ese continente, los animales sí cubren ciertos requisitos, precisa Daniela García, directora de Alto Rendimiento de la Federación Ecuestre Mexicana (FEM). La Federación Internacional (FEI) indica un sistema sanitario en el que el jinete descarga una aplicación en su teléfono inteligente y en ella ingresa la temperatura de los caballos, que se toma por la mañana y noche todos los días, para tener un control sanitario. "La ventaja para este año es que París facilita mucho, tenemos la ventaja de que para el ingreso de México a Europa los caballos no hacen cuarentena; entonces, estarán viajando entre la primera y tercera semana de mayo y se ubicarán entre Bélgica y Holanda, y de ahí se estarán moviendo para unos concursos en Alemania, España. Entonces, se vuelven equinos con una importación temporal, como turistas", explicó García. Cómo viajan Los caballos de alto rendimiento viajan en contenedores especiales en aviones de carga o de pasajeros que tienen ese servicio y siempre deben estar acompañados por un caballerango y un veterinario. Vuelan en un área específica de la aeronave, dentro de su contenedor, donde tienen alimento y agua. A los animales no se les administra ningún tranquilizante durante el vuelo, pues también son sometidos a controles antidopaje. Su pasaporte Los equinos de alta competencia ecuestre cuentan con su cartilla de vacunación, inserta en su pasaporte, mismo que emite la Federación Ecuestre Internacional (FEI) Para obtener el pasaporte se registra al caballo en la página oficial de la FEI y recibe un número en un microchip, que se inserta en el cuello del caballo, y un registro que consta de tres números, dos letras y dos números. Este pasaporte debe presentarse en cualquier concurso internacional, así como en la inspección veterinaria. Su acreditación Un caballo de competencia no requiere una acreditación para Juegos Olímpicos. Su pasaporte FEI le permite competir y, una vez en la sede olímpica, recibe su Cucarda, número que le ponen cerca de la oreja. En México, recibe un sticker o papelito con la primera letra y el número que se le asignó al registrarse ante el comité organizador, por ejemplo el M128, sin el cual no puede salir de caballeriza. Los caballos de las pruebas de salto ecuestre de París 2024 tienen que llegar a Versalles el 30 de julio, entre las 11:00 y las 16:30 horas. * Tres caballos pueden ir en cada contenedor, aunque México utiliza uno para dos ejemplares. * Dos personas como máximo pueden acompañar a los equipos en los vuelos, un veterinario y un caballerango.