El primer microciclo del Tri

Ciudad de México— Luego de haber emitido su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino comenzará su gestión y a “meter mano” con el primer microciclo, que comenzará este lunes con los jugadores que forman parte de dicha convocatoria.

Del Aeropuerto Internacional de Monterrey salieron cuatro jugadores de Rayados y dos de los cuatro elementos de Tigres para reportar a la primera convocatoria del “Tata”.

De Rayados viajaron César Montes, Carlos Rodríguez, Rodolfo Pizarro y Jesús Gallardo, mientras que de Tigres, Jesús Dueñas y Luis Rodríguez, pues Javier Aquino y Carlos Salcedo lo hicieron por su cuenta.

Antes de tomar el vuelo, los jugadores albiazules Pizarro y Gallardo hablaron sobre la convocatoria.

“Contento, muy motivado y con muchas ganas. Tengo entendido que es más para lo táctico y creo que es importante para de alguna manera saber cómo pretende jugar, que es lo que le gusta", dijo Pizarro.

“Contento por la convocatoria, ilusionado como la primera vez, muy motivado y con ganas de hacer las cosas bien y creo que aparte de los entrenamientos, el técnico nos va a estar siguiendo en todos los partidos”, expresó Gallardo.

Por otro lado, Alexis Vega, delantero del Guadalajara, agradeció la confianza que le brindó Gerardo Martino al convocarlo, a pesar de que el atacante no ha marcado con el Rebaño.

“Gracias a Dios, y al ‘Tata’ que me da la oportunidad. Ahora voy a tratar de aprovechar, estoy muy contento, vengo haciendo bien las cosas y lamentablemente no se me ha dado el gol, pero voy a aprovechar al máximo esta mini concentración”, dijo el delantero.

El denominado microciclo tendrá una duración de tres días en el Centro de Alto Rendimiento, será hasta el miércoles por la tarde cuando los jugadores reporten con sus respectivos equipos para enfocarse en sus partidos de la Liga MX.