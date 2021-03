EL PODERÍO DEL DINERO…

Marco Tapia / El Diario

Fue mucho para Bravos tener enfrente el poderío ofensivo del Monterrey. Aunque hasta antes del partido Monterrey venía de una derrota y dos empates; genera mucha impotencia darse cuenta de que los Rayados no habían ganado en mucho tiempo hasta que se enfrentaron a Juárez. Pero bueno, cuando los atacantes del Monterrey están en su día no hay poder humano que pueda contenerlos. Era demasiado pedirle a la endeble defensiva de Bravos que pudiera hacer de dique de contención contra esas bestias: Funes Mori, Janssen, Maxi Meza, Pabón o Avilés Hurtado… mucho, demasiado en poder ofensivo. Cualquiera de esos atacantes sería el centro delantero titularísimo de cualquier otro equipo del futbol mexicano. Y menos mal que Ake Loba está lesionado, porque de lo contrario el show hubiera estado más bueno.

¿Cómo ayudar a Bravos? ¿Cómo decir o escribir algo que los pudiera hacer mejorar? ¿Cómo levantar la moral de un equipo que está siendo aplastado en casi todos los sentidos? Para empezar, hay que hacer un trabajo especial, único, diferente, para mejorar en el plano defensivo: los defensores de Bravos son pésimos, todos. Los laterales son malos en defensa y en ataque. Los centrales no tienen nivel digno de primera división. Si en algo debe Bravos tratar de reforzarse es en defensa. El medio campo ni produce ni contiene. Intriago es más imagen que otra cosa y no llena con sus capacidades (muy pocas) el hueco inmenso que hay en la media del equipo. De Marco Fabián ya no tiene mucho caso decir nada, pues solamente vino a cobrar buen dinero y a pasársela de lujo en la frontera. Ojalá y se vaya pronto a otro equipo.

Lezcano es el único que se salva, pero ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Qué mala suerte que el día que regresó el público al estadio fuera para ver el despliegue ofensivo y brutal de los Rayados. Pero bueno, por lo menos vieron bonitos goles. Es grave ver cómo Bravos permite tantas facilidades a sus rivales. Cierto es que Monterrey inició como tromba y sus delanteros traían la mira fina, pero es muy notorio cómo la defensa de Bravos despliega un nivel digno de la división de ascenso. Bravos tuvo una leve reacción, muy leve, pero era impensado que le alcanzaría para evitar ese destino.

Hay que repensar el proyecto y desde ya empezar a configurar un nuevo plantel, pero teniendo bien claras las bajas que se deben dar… la mayoría del plantel… porque no tienen nivel de primera división. Sería interesante que los directivos acudieran a su cantera porque seguramente hasta los juveniles tienen más ambición y más talento para poder representar a esta institución. 9 goles en 2 partidos.