Calificado como ‘el partido más importante en la historia del equipo’ por el entrenador de los Bravos de Juárez, Diego Mejía, la escuadra fronteriza se mide hoy al Austin FC por el segundo lugar y segundo boleto que otorga el Grupo Sur 1 para la siguiente fase de la Leagues Cup 2023, en la que se medirían a Los Angeles FC, actual campeón de la MLS.

Bravos llega a este duelo con un punto luego de haber empatado el martes pasado con Mazatlán y haber perdido en la tanda de penales. El equipo anfitrión llega con cero puntos tras haber perdido con los Cañoneros, que con cinco puntos ya tienen seguro el primer lugar de este sector.

El panorama para el equipo fronterizo es más favorable, pues el empate (incluso perdiendo en los penales) será suficiente para que avance a la siguiente fase.

De ganar, Bravos calificaría como segundo lugar con cuatro puntos y de paso eliminaría a Austin. Con el empate, el FC Juárez llegaría a dos unidades, con la posibilidad de sumar uno más si gana en la tanda de penales.

En caso de empatar y perder en penales, Bravos quedaría con dos unidades, las mismas que alcanzaría el Austin FC, pero el equipo juarense con mejor diferencia de goleo, lo que le daría la calificación a la siguiente ronda que se jugará a media semana.

“Como siempre lo digo, sin subirnos a un ladrillo ni mucho menos, nosotros vamos paso a paso, pero sin duda el partido de mañana (hoy) es el más importante en la historia del equipo, va a permitir que al equipo lo conozcan a nivel internacional y, por qué no, una vez estando en esas fases pensar en conseguir uno de los boletos para poder jugar la Concachampions”, declaró ayer Diego Mejía en conferencia de prensa transmitida vía Zoom desde Austin.

¿Cuáles son los puntos fuertes de Austin?, se le cuestionó al estratega de los Bravos.

“Primero su localía y la intensidad que muestra al jugar en casa, es un equipo que defiende muy bien, que te espera, pero que está esperando que te equivoques para poder contragolpear. Tiene jugadores de mucha jerarquía, que tienen mucha velocidad adelante, buen trato de balón y, bueno, la verdad que lo hemos visto bastante tiempo, venimos analizando desde hace muchos días lo que va a ser este partido y cómo lo imaginamos. Sin duda me parece que va a ser un partido muy parejo en el que el que cometa menos errores se llevará la victoria”, respondió Mejía.

Por su parte, el defensa Haret Ortega negó que la defensa sea la zona donde más ha adolecido hasta el momento el equipo juarense.

“Yo no he visto una defensa dolorida, se nos hizo un gol de pelota parada, de ahí en fuera nos patearon una vez al arco, pero no creo que sea como lo mencionas, pero creo que va a ser un partido importante donde debemos de mantener el cero y las pelotas que tengamos adelante meterlas”.

El partido de hoy se jugará sobre la cancha del Q2 Stadium de la capital de Texas y está programado para dar inicio a las 6:30 pm, tiempo de Ciudad Juárez.

Grupo Sur 1

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG PTS

1 Mazatlán* 2 1 1 0 4 2 2 5

2 FC Juárez 1 0 1 0 1 1 0 1

3 Austin FC 1 0 0 1 1 3 -2 0

(*) Calificado en primer lugar

Panorama de Bravos…

Si gana sumará cuatro puntos y calificará como segundo lugar a la siguiente fase

Si empata sumará dos puntos con la posibilidad de llegar a tres si gana en los penales

En caso empatar y perder en penales, Bravos terminará con dos puntos, mismos que sumaría Austin, pero Juárez sería segundo lugar por mejor diferencia de goles