El oro de Martínez y García es gracias a sus propios medios

Ciudad de México.- Con la venta de trajes de baño, sin equipo multidisciplinario, con proyectos de diseño industrial y viendo videos en YouTube fue como los clavadistas mexicanos Yolotl Martínez y Diego García fraguaron la medalla de oro que los convirtió en campeones centroamericanos en El Salvador.

Hoy los trajes de baño que portaban en la competencia del trampolín 3 metros sincronizados varonil están diseñados en el taller de la mamá de Yolotl, empresa para la que trabaja también el clavadista y donde salieron recursos económicos para apoyarlo a falta de becas deportivas a los deportistas acuáticos, que la Conade, dirigida por Ana Guevara les retiró desde este año. Por eso esa medalla de oro es invaluable.

"He contado con ayuda de mi familia y de mi mamá, a veces le ayudó a hacer trajes de baño. Es como una casa de diseño desde hace 8 años y si se logra sacar una cantidad de ahí se puede sacar (el dinero)", contó Yolotl.

A falta de equipo multidisciplinario, los clavadistas han recurrido a ver videos en YouTube para aprender herramientas sobre nutrición deportiva o psicología.

"No tenemos equipo multidisciplinario, somos nuestro entrenador (Jorge Carrión) y nosotros y la parte de nutrición la vemos con videos de YouTube, investigando en internet lo que se necesita. La avena es un buen alimento y es barato y se ha convertido en parte de nuestra dieta diaria", complementó Diego, licenciado en diseño industrial.

"Yo he pedido ayuda con amigos, tengo un amigo que se dedica a la preparación física y me ayudó porque sabe la situación, investigar la parte psicológica y nutricional, la tenemos que investigar por nuestra parte. Tenemos las metas claras, eso no es impedimento y se acaba de ver".

Sus entrenamientos, dice Diego, son así estilo "Rocky", haciendo referencia a la película de Sylvester Stallone.

"Siempre me sentía como Rocky, nosotros entrenábamos al estilo Rocky, pero lo más importante son las ganas y disfrutarlo y la constancia, no hemos faltado a un solo entrenamiento".

Yolotl y Diego se consagraron en el trampolín 3 metros sincronizados varonil por arriba de Colombia y República Dominicana. El medallista olímpico Fernando Platas, dueño del trampolín a principios de este siglo, les abrazó en la misma piscina, en la que él se convirtió en campeón centroamericano hace 21 años.

Por la medalla de oro recibirán un estímulo económico por parte del Gobierno Federal, a su regreso, y 50 mil pesos por parte de la Fundación Telcel.