El New Mexican Spring Futurity pone fin a la temporada en Sunland Park

Jesses Wish, hijo de Jesse James Jr y el más rápido en las pruebas clasificatorias, encabeza un campo de 10 caballos dosañeros criados en el estado que correrán esta tarde en el New Mexican Spring Futurity, (RG2) de 300 yardas y bolsa de 175 mil dólares, en el último día de carreras en vivo en el hipódromo de Sunland Park.

Adquirido por 50 mil pesos en la venta de criados en Nuevo México del año pasado en Ruidoso Downs, Jesses Wish hizo su debut con una clara victoria por un cuerpo y tres cuartos en la sexta de ocho pruebas el pasado 12 de marzo. Salido de Wish You Had One To, una ganadora de varios stakes de grado e hija de Stel Corona, Jesses Wish es hermano completo de Jess Tequila Talkin.

Entrenado por James González III, Jesses Wish saldrá desde la séptima posición con la monta de Mario Delgado para los propietarios Javier M. Chávez y Heysol Howlet.

El entrenador Eric Valenzuela enviará tres finalistas a esta carrera, incluido Mr Tress Effort, segundo más rápido de las pruebas clasificatorias.

Criado en casa e hijo del semental TF Featured Effort, Mr Tres Effort es propiedad de Carlos F. Páez y viene una victoria por un cuerpo y medio en la séptima prueba del New Mexican Spring Futurity. Mr Tres Effort, salido de la yegua Beyond 15, hija de Desirio, saldrá desde la sexta posición y llevará en la monta a Luis Flores-García.

Los otros dos caballos de Valenzuela en la carrera de hoy son Major Game y Doin Something Right.

También hoy, 11 caballos juveniles criados en el estado correrán en el New Mexican Spring Fling Stakes (R), de 300 yardas y bolsa de 50 mil dólares.

JP D Bandida Regard, de J. Patricia González, una potra producto de Chicks Regard, criada en casa y entrenada por Juan Carlos González, es la única con un triunfo previo de entre los 11 caballos que corren este stakes. JP D Bandida Regard viene de una victoria por una nariz, siendo favorita 24-1, en una de las pruebas del New Mexican Spring Futurity del pasado 12 de marzo.

JP D Bandida Regard partirá desde la posición número 10 con la monta de Kevin Enríquez-Arenivas.