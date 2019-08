El mejor en la ‘esquina caliente’

Aunque actualmente juega con los Padres de San Diego, el tercera base Ty France fue elegido al Equipo Ideal 2019 de la Liga de la Costa del Pacífico (PCL) como miembro de los Chihuahuas de El Paso, según anunció ayer la liga.

A una semana de que concluya la temporada regular de la PCL, fue dado a conocer el roster de 12 jugadores del Equipo Ideal (All-Star PCL), y que fue elegido por los votos de los managers de la liga, representantes de los medios de comunicación y narradores de los partidos.

En el 2019 France ha tomado parte en 76 partidos con los Chihuahuas, en los que suma 296 turnos al bat, con 83 carreras anotadas y un promedio de bateo de .399. Ha pegado 118 hits, 27 dobles, un triple, 27 jonrones y 89 carreras impulsadas. Suma 228 bases totales, en 30 ocasiones ha sido pasaporteado y en 51 ha sido ponchado.

La lista del equipo ideal presenta a tres prospectos del Top 100 de las Grandes Ligas, Kyle Tucker (No. 13, Round Rock), Carter Kieboon (No. 21, Fresno) e Isan Díaz (No. 84, Nueva Orleans).

De los 12 integrantes del equipo ideal de final de la temporada, nueve también fueron elegidos para el equipo de Estrellas a mitad de campaña.

A Kieboom y Díaz, elegidos como los jugadores de mitad de cuadro, se les unen el primera base Kevin Cron (Reno) y el tercera base Ty France (El Paso). France, quien fue elegido el Jugador Más Valioso de la PCL en el Juego de Estrellas de Triple-A 2019, se colocó en la cima o estuvo cerca en varias categorías ofensivas, incluido el mejor porcentaje del circuito (.399) y el renglón de jonrones (27).