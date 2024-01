El juego estelar de la Ronda Divisional: Chiefs vs Bills

Si quiere ser considerado el mejor quarterback de todos los tiempos, Patrick Mahomes tiene esta tarde una gran prueba para reafirmarlo.

Podrá tener dos anillos de Super Bowl, pero el mariscal de campo de los Chiefs jamás ha vivido un partido como visitante en la Postemporada, y el rival de esta noche es complicado, unos Bills de Búfalo que están encendidos y comandados por Josh Allen.

Mahomes, de 28 años, siempre ha jugado en Playoffs en su estadio, sin contar los Súper Tazones que se realizan en campo neutral, y hoy tendrá que meterse a la congelada casa de Búfalo para frenar a unos Bills que llegan con seis victorias consecutivas.

Kansas City viene de eliminar a Miami la semana pasada en los Comodines, y hoy buscan su sexto Juego de Campeonato de la AFC en fila.

Es un duelo esperado no solamente por los aficionados de ambos equipos, sino por todos los que siguen la NFL.