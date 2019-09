El Indio mayor

Con una gran experiencia dentro y fuera del diamante, Eduardo ‘Walo’ Rivera intentará coronarse por segunda ocasión con los Indios de Juárez, pero ahora como manejador del equipo, pues en 1982 logró el cetro con la tribu en la Liga Mexicana de Beisbol como jugador.

Ahora tiene otra oportunidad de darle una nueva gloria a Ciudad Juárez que hoy visita a los Algodoneros de Delicias en el inicio de la serie final por el título del Campeonato Estatal de Beisbol de Prinera Fuerza.

Originario de Empalme, Sonora, Rivera practicó el beisbol desde los dos años al tratar de imitar a uno de sus ejemplos de vida, su hermano Domingo ‘Mingo’ Rivera.

“Me enfoqué en tratar de hacer lo que él hacía. Luego de que mi hermano me enseñó a batear y a tirar, me daba rolitas en el callejón de la casa y así empecé a jugar”, recordó el manejador de la tribu.

Su carrera como profesional comenzó con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana, posteriormente arribó al equipo de la frontera, luego de su paso por los Dorados de Chihuahua, en 1982.

“Me invitó (José) ‘Zacatillo’ Guerrero, jugué con él en Guaymas, y yo acepté. Yo a Guerrero lo considero un gran hombre, fue un gran maestro”, dijo el expelotero de la tribu.

Con la escuadra aborigen, Rivera Arballo jugó tres temporadas consecutivas, cuando se proclamaron campeones en 1982 y cuando fueron subcampeones en 1983 y 1984.

“Fue un equipo muy bonito y muy parecido al que me está tocando ahorita dirigir, muy buen ambiente, mucha armonía entre todos nosotros. Y eso es lo que trato de transmitir con los muchachos, la confianza”, expresó. Su etapa como coach comenzó en el 2005 con los Dorados de Chihuahua, junto con el manager Jorge ‘Choco’ Rodríguez, luego en el 2015 de nuevo con Dorados junto con Germán Leyva, posteriormente en 2018 con los Manzaneros de Cuauhtémoc. Ya como manejador oficial comenzó en 2017 con Chihuahua y ahora los Indios son su segundo equipo como manejador en el Campeonato Estatal.

“Me llena de emoción pensar que se nos dé ser campeones. ¿Quién no desea ser campeón como jugador y como manager? Sería fabuloso”, externó.

El timonel de la novena juarense tuvo un buen cierre de temporada regular en este torneo, incluso llegó a 12 triunfos consecutivos y ahora tiene una marca de 18 victorias y dos derrotas al momento.

“Yo nada más me encargo de guiarlos y de que pasen un buen rato aquí en el terreno; disfrutando de la práctica y de los juegos”, manifestó.

Rivera siempre ha externado el respeto hacia el rival y los Algodoneros de Delicias no fueron la excepción, equipo que derrotó en dos ocasiones a los Indios en fase regular. “Ahora nos vamos a ver las caras en la final, para ver quién es el mejor. Son un buen equipo, están muy completos y estamos muy parecidos. Pero vamos por el campeonato”, aseguró.

Indios busca romper una sequía de 19 años consecutivos sin un gallardete en el beisbol estatal y con una racha de cinco finales con derrota. “Vamos a ver, vamos a esperar a que llegue la hora del juego”, dijo ‘Walo’ Rivera con un murmullo.