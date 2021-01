El hombre que confió en Fernando Valenzuela

Agencias

Ningún miembro de los Dodgers puede volver a usar el número 2: éste está retirado porque perteneció a un personaje de sangre azul: Tom Lasorda.

El exmanager del equipo consiguió dos de los siete anillos de campeón que la franquicia de los Dodgers ha ganado, y uno de ellos fue muy especial, pues llegó en 1981, de la mano de la Fernandomanía.

Cuando un joven de sólo 20 años de edad, procedente de un pequeño pueblo de Sonora, México, tomó por asalto las Grandes Ligas, un hombre nacido en Norristown, Pennsylvania, fue el encargado de guiarlo. Este hombre fue Tom Lasorda.

La Fernandonanía va acompañada de Lasorda, pues el manager fue parte de ella y ésta no podría haber sucedido como sucedió si él no hubiera estado ahí.

“Nunca me puse nervioso por debutar jóvenes”, dijo Lasorda años después, rememorando el día en que debió darle la pelota a su tercer abridor para iniciar la temporada por la lesión de su as. “No sabía qué es lo que iba a pasar, la verdad. Cómo me iba a acostumbrar a otro país, otras costumbres, otro idioma”, dijo por su parte Valenzuela.

El resultado lo sabemos ahora. Y muchos de esos dulces recuerdos se debieron a la integración que Lasorda le dio a Fernando. Todo lo demás fue puro talento del mexicano.

Otros peloteros mexicanos que también jugaron para Lasorda, como Karim García y Juan Gabriel Castro, actual manager de la Selección Mexicana, han hecho mención por los buenos consejos y la ayuda que en su momento recibieron de Lasorda, pero todo ello fue, de algún modo, el resultado de la relación que tuvieron Fernando y Tom.

Y cómo olvidar momentos como el que se presentó en el juego 3 de la Serie Mundial de 1981, cuando Valenzuela estaba descontrolado (regaló siete bases por bolas), los Yanquis estaban a sólo una carrera de los Dodgers y buscaban poner la serie 3-0 a su favor, pero Lasorda nunca sacó al zurdo mexicano.

Valenzuela, con su enorme talento y la confianza plena de su manager, colgó siete ceros consecutivos, los Dodgers terminaron ganando 5-4 el juego 3 y ésa fue la primera de cuatro victorias consecutivas para coronarse campeones de la Gran Carpa. Ese era Tom Lasorda y así fue parte de la Fernandonanía, siendo el encargado de poner cada pieza en su lugar para que pudiera entrar en la historia.