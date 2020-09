El hombre gol

Marco Tapia / El Diario

El poderío ofensivo que ha mostrado Bravos desde su llegada al máximo circuito no se podría entender sin el aporte de Darío Lezcano.

Sin duda que las aspiraciones del FC Juárez en el Guard1anes 2020 recaen en gran medida en lo que pueda aportar el jugador paraguayo.

Hoy en día el equipo fronterizo está ubicado en puestos de Liguilla y eso se debe a su referente en el ataque, que contabiliza cinco goles y está a una anotación de igualar su mejor marca que ha sido de seis en los dos torneos anteriores.

“Siempre he dicho que un delantero está para hacer goles y gracias a Dios me ha tocado hacer goles para poder ayudar a los muchachos, al equipo. Me siento muy cómodo, feliz de estar aquí y quiero seguir dando satisfacciones al club”, comentó el artillero guaraní.

Con los goles que registra en el actual torneo, Lezcano ya suma 17 con la escuadra juarense desde llegada a la Liga MX, pero además tiene otras dos dianas que marcó en el certamen de Copa el semestre pasado.

“El torneo está llegando a su recta final, pero nosotros desde un principio tuvimos la idea de estar en la Liguilla, hoy en día estamos, pero faltan algunos partidos que tendrán que ser como una final para nosotros, comenzando con el juego de este viernes”, dijo el dorsal 8 de Bravos.

De los nueve goles que actualmente tiene el conjunto juarense más de la mitad son obra de Darío, el resto se los reparten Brian Rubio, Eryc Castillo, Maximiliano Olivera y Víctor Velázquez.

“Tenemos jugadores que pueden hacer los goles y si en algún momento yo no puedo estar en cancha por alguna razón, hay jugadores que pueden responder. Mis compañeros me apoyan y me dan mucho la pelota, entonces a ellos también les debo lo que soy hoy en el equipo”, expresó el atacante sudamericano.

A pesar de que se perdió las primeras fechas del Guard1anes 2020 por dar positivo a Covid-19, Lezcano regresó para seguir siendo pieza clave en el accionar del sistema de Gabriel Caballero.

“Venimos de ganar dos partidos seguidos y estamos en una buena racha, y cuando supimos que el juego en contra de Xolos se reprogramó lo vimos con buenos ojos porque nos permitió tener más días de descanso, pero por otro lado también queremos jugar, los jugadores siempre queremos competir, y eso de alguna forma sí nos tocó”, mencionó el originario de Caaguazú.

Adelantan el Bravos vs Tuzos

Los Bravos de Juárez sostendrán tres partidos en 10 días, luego que la Liga MX reprogramó el partido en contra de los Tuzos de Pachuca para el domingo 4 de octubre.

El duelo de la jornada 13 entre el equipo fronterizo y el cuadro hidalguense se dará a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Olímpico Benito Juárez.

El conjunto juarense tendrá su siguiente duelo el viernes 25 de septiembre cuando reciba a los Rojinegros del Atlas.

Bravos tardará en jugar prácticamente dos semanas, ya que su más reciente partido se realizó aquí en casa, el pasado viernes 11 de septiembre, fecha en la que se impuso 1-0 a Puebla.

Después de la confrontación con Atlas, el miércoles 30 de septiembre visitará a los Xolos de Tijuana, en juego correspondiente a la jornada 11 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, que en dos ocasiones ha sido reprogramado.

El encuentro se disputará en el Estadio Caliente, a partir de las 6:00 de la tarde tiempo de esta frontera.