El futbol, ‘una mentira y una farsa’

Barcelona, España–Para Gerard Piqué el futbol no deja de ser un espectáculo, más allá de que se sienta la pasión por el deporte.

Incluso, el defensa del Barcelona lo califica de “una mentira y una farsa”, porque a veces los jugadores hacen cosas de manera premeditada sabiendo las consecuencias que traerá.

El defensa del Barcelona se confesó en el programa español El Hormiguero, donde reconoció que a veces sus dichos en las entrevistas son preparados.

“Normalmente es algo premeditado. Lo hago para pasarla bien. Me la paso bien porque el mundo del futbol es un espectáculo. Luego nos reímos en el vestuario. Es todo una mentira y una farsa. Cuando nos metemos en líos es porque queremos un poco de salsa”, dijo.

Dijo que a su edad las críticas ya no le afectan como cuando se es joven.

También se refirió de manera polémica sobre si se pondría alguna vez la playera del Real Madrid.

“Nunca me he puesto una camiseta del Madrid, la he intercambiado con algún jugador pero nunca me la he puesto, por la alergia”.