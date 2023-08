El futbol tiene mucha revancha: ‘Lucho’ Solignac

Con una racha negativa de siete partidos al hilo sin poder ganar, el delantero de El Paso Locomotive, Luis ‘Lucho’ Solignac, dijo que esta altura de la temporada ya no importa el humor con el que acudan a los entrenamientos, sino ver la manera de sacar adelante al equipo para que vuelva a la senda de la victoria.

Los Locos visitan este sábado al Miami FC en la Semana 22 del Campeonato de la United Soccer League.

La escuadra paseña llega a este compromiso con siete partidos al hilo sin saber lo que es ganar y cuatro derrotas en esa racha, incluidas dos en los dos compromisos más recientes.

“Te mentiría si te dijera que no hubo un bajón en el humor de todos, pero creo que es normal, pero también a esta altura ya no importa el humor, hay que entrenar y si no hay ganas hay que entrenar sin ganas porque es la única manera de sacarlo adelante y el futbol tiene mucha revancha, la temporada es muy larga y se hace pesada, pero da mucha revancha”, declaró el jugador argentino.

Al mismo tiempo, Solignac recordó que un partido puede cambiar todo, pues ellos mismos empezaron mal el año y de repente se encontraron con una racha de 12 partidos consecutivos sin perder.

“Entonces un gol y un buen resultado cambia todo, es buscar eso”.

Ese tipo de altibajos los atribuyó ‘Lucho’ a lo largo que es la temporada en la que compite Locomotive.

“Es algo que quizá la liga, o a quien le corresponda, tendría que ver porque en todos los lugares del mundo se para aunque sea dos semanas, una semana, para que el jugador pueda descansar, encontrar ese segundo aire para lo que quede de la otra parte porque no es solo lo largo de la temporada, es la cantidad de viajes que hay y lo grande que es el país que los viajes son muy muy largos”.

El jugador sudamericano consideró que todo se acumula y por eso es normal que el nivel de los equipos en algún momento descienda.

“Pero no es excusa, obviamente nosotros ya sabemos cuando venimos acá lo que nos vamos a encontrar, entonces ya también es la responsabilidad que nos toca a nosotros de cuidarnos, de descansar bien, de comer bien y hacer todo lo que corresponda para contrarrestar ese largo de la temporada”.