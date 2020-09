El favorito Tiz the Law saldrá en el puesto 17 en el Derby de Kentucky

Associated Press / Robin Smullen sobre los lomos de Tiz the Law durante un entrenamiento en el hipódromo Belmont Park en Elmont, Nueva York

Louisville, Kentucky— Los favoritos del Derby de Kentucky tendrán que tomar una ruta más larga para poder salir victoriosos en Churchill Downs..

Tiz the Law quedó como favorito 3-5 para la edición número 146 del Derby, en el que buscará convertirse en el primer ganador que larga desde el 17mo puesto tras el sorteo para la carrera de tresañeros el próximo sábado.

El mejor resultado en 41 largadas desde esa posición fue el segundo puesto de de Forty Niner en 1988, además de un par de terceros.

Pero el entrenador Barclay Tagg no se arredró por la ubicación.

“La verdad es que me gusta salir desde afuera", dijo Tagg, quien logró el doblete Derby-Preakness con Funny Cide en 2003. “No quería en lo particular quedar tan afuera, pero es lo que tenemos. Es un caballo que sabe responder a todo los desafíos que se le ponen enfrente, así que ya veremos cómo le va".

Todos los favoritos partirán desde afuera.

El segundo Honor A. P. — 5-1 en las apuestas — saldrá desde el 16to sitio.

Authentic — tercero con un favoritismo 8-1 — quedó como 18vo. Ese fue el puesto en el que Country House, con un improbable 65-1, alcanzó la gloria al cruzar la meta de segundo para luego ser proclamado ganador debido a la descalificación de Maximum Security por interferencia.

Country House fue apenas el segundo ganador que sale desde el 18vo sitio en 33 carreras (6,1%), con cuatro segundos, desde que el uso del partidor automático comenzó en 1930.

El Derby de este año tendrá un nuevo partidor automático, el cual elimina la amplia brecha entre el 14to y 15to puestos.

Con el jinete puertorriqueño Manny Franco, Tiz the Law buscará mantener su invicto este año, cosechando cuatro victorias en 2020. Acumula seis victorias y un tercero en siete carreras de por vida. La única vez que perdió fue en este mismo hipódromo en noviembre pasado, al competir en el Kentucky Jockey Club Stakes, de categoría 2, al quedar detrás de Silver Prospector y Max Player, que el sábado partirá desde el segundo lugar y está 30-1 en las apuestas.

Una de las victorias de Tiz the Law fue en un Belmont Stakes de 3 millas y tres cuartos en junio. La carrera en Nueva York pasó a ser la primera de la Triple Corona este año por la reprogramación de fechas a raíz de la pandemia de coronavirus.

El Derby de este año, con una bolsa de 3 millones de dólares, fue pospuesto de su tradicional fecha de mayo por primera vez desde 1945, y no se permitirá la presencia de público.

Los participantes en el orden de salida desde el barandal y su favoritismo: Finnick the Fierce, 50-1; Max Player, 30-1; Enforceable, 30-1; Storm the Court, 50-1; Major Fed, 50-1; King Guillermo, 20-1; Money Moves, 30-1; South Bend, 50-1; Mr. Big News, 50-1; Thousand Words, 15-1; Necker Island, 50-1; Sole Volante, 30-1; Attachment Rate, 50-1; Winning Impression, 50-1; Ny Traffic, 20-1; Honor A. P., 5-1; Tiz the Law, 3-5; Authentic, 8-1.