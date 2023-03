El equipo sigue compitiendo: ‘Mila’ Martínez

Después de perder 2-0 con Monterrey el viernes por la noche, la entrenadora de las Bravas de Juárez, ‘Mila’ Martínez, declaró que no está contenta por el resultado, pero sí porque el equipo fronterizo ‘sigue compitiendo’ y ese es el objetivo de ella de aquí al final del torneo, que compitan ante cualquier rival.

Fue apenas el segundo descalabro de la escuadra fronteriza en el Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, por cinco victorias y un empate para un total de 16 puntos.

“Yo creo que no me voy contenta por el resultado, creo que no ha sido nuestro mejor juego, evidentemente, creo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero sí que creo que el equipo sigue compitiendo y mi objetivo de aquí al final es que el equipo siga compitiendo, da igual el rival”, dijo ‘Mila’ en conferencia de prensa.

La entrenadora española agregó que la deja tranquila el hecho de que no dejaron hacer su juego a las Rayadas, un equipo que somete a los rivales con el balón, y al que es difícil quitarle la pelota.

“Si no recuerdo mal, no ha habido tantas jugadas en las que ellas nos hayan hecho encerrarnos en nuestra área. Esa parte me deja tranquila. Yo creo que este equipo está en un proceso, tenemos que saber competir, tenemos que pensar que estos partidos son a vida o muerte y yo creo que con un poquito más de solidez y sobre todo de efectividad arriba, estaríamos hablando de otro partido.”

La mediocampista de Bravas, Jasmine Cásarez tuvo que abandonar el partido por una lesión en el tobillo, del que ‘Mila’ reportó tienen que esperar para saber la gravedad de la misma y si estará disponible o no para el siguiente partido, el lunes 13 de marzo en la casa de las Panzas Verdes de León.

‘Mila’ también explicó la situación de la seleccionada nacional, Myra Delgadillo, que no fue convocada para el duelo contra las Rayadas.

“Myra, como sabréis, pues se retiró del partido contra Tijuana por un golpe que le dieron por detrás en el gemelo. Ha estado toda la semana intentando mejorar, pero el dolor no se le iba. Le hicieron unas pruebas y sí que había una pequeña lesión ahí en el gemelo que le impedía jugar, entonces pues una pena también porque venía haciendo buenos partidos y una pena también que por una acción del juego, que no se marcó ni como falta si no recuerdo mal, pues hemos perdido a una jugadora al final de ese partido y otro más. Tenemos que ver cómo va, todavía no ha podido hacer nada con el grupo, está solo en terapia, así que veremos durante estos días como va”.