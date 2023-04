El equipo no está muerto: Diego Mejía

Diego Mejía, entrenador de los Bravos de Juárez, declaró que lo único que los jugadores del equipo fronterizo necesitaban era un poco de cariño y un poco de amor para que pudieran tener amor propio, luego de que el domingo por la noche la oncena fronteriza rescató el empate a un gol frente a los Rojinegros del Atlas, con dos hombres menos durante media hora del segundo tiempo, en la Jornada 14 del Clausura 2023 de la Liga MX.

El estratega del FC Juárez también consideró que en este juego el equipo hizo ‘click’ con la afición porque los aficionados quieren ver un equipo que pelea y que lucha.

“La verdad que estoy muy contento, pero sobre todo me deja contento haber dirigido, o sea, estar dirigiendo este grupo de jugadores, hoy demostró que este equipo no está muerto, que este equipo no ha dejado de creer, que este equipo simplemente necesitaba un poco de cariño, un poco de amor, para que ellos pudieran tener amor propio. Lo que vi hoy en la cancha, la verdad como se los dije a los muchachos en el vestidor, les agradecí porque hoy gané mi primer partido en Primera División, así fue”, señaló Mejía.

El entrenador oriundo de Querétaro, señaló que desde su presentación dejó en claro que lo único que quería era que este equipo se identificara con la afición y con la gente de Juárez, que jugaran como bravos.

“Me acuerdo que les dije una frase antes del partido, les dije que el único favor que les pedía es que jugaran hoy por el nombre que estaba enfrente de la camiseta y no por el que estaba atrás, y enfrente de la camiseta están los Bravos.”

Por eso Mejía consideró que hicieron click con la afición que los quiere ver pelear y luchar en la cancha.

“La afición nunca nos ha exigido ganar, ojalá pudiéramos ganar siempre, pero la verdad es que lo que mostró hoy el equipo, yo si fuera aficionado de este equipo me sentiría súper orgulloso.”

Diego Mejia reiteró que para él fue un sueño hecho realidad haber debutado como director técnico en el futbol mexicano.

“No solo por todo el trabajo que hay detrás para tener esta oportunidad, sino porque aparte lo hago con el equipo que amo y con el equipo que confió en mí para regresar a México”.