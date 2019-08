‘El equipo está contento conmigo’

Puebla, Puebla.- El extremo mexicano Diego Lainez no tiene dudas: su futuro es el Real Betis, descartando así los rumores que lo ponían fuera del club español.

“De incertidumbre no hubo nunca porque eso era más de México que se hablaba que salía y la realidad es que el equipo y la afición están contentos conmigo. Es un proyecto a largo plazo y creo que era más lo que se hablaba de este lado porque incertidumbre nunca hubo y así lo expresó el club y la directiva”, dijo en Puebla.

Lainez agradeció el apoyo que ha recibido por parte del nuevo entrenador Rubí y su compatriota Andrés Guardado.

“Es un ‘Míster’ que aporta mucho al equipo y a mí me ha apoyado en muchas cosas. Su estilo de juego me ha ayudado mucho. Todos apoyan a todos y estoy feliz de estar en el equipo que estoy porque me han arropado en todos los sentidos. Yo creo Andrés es de los más cercanos y es un tipo con mucha experiencia y estoy feliz de estar con él allá”, declaró.

El Real Betis está en Puebla, donde mañana jugará ante los Camoteros, que celebran 75 años de fundación, en el Estadio Cuauhtémoc.

El joven mexicano también celebró el fichaje de su excompañero del América, Edson Álvarez, con el Ajax.