El corazón por delante

Marco Tapia / El Diario

Durante muchos años Javier Morales jugó lejos de su tierra natal, Ciudad Juárez; por eso, en cuanto tuvo ante sus manos una nueva oportunidad de estar en un equipo de esta frontera, no dudó en aceptar y desde la semana pasada es uno de los nuevos integrantes del equipo Rarámuris, que a partir del 2021 jugará en la Liga de Futbol Americano de México (FAM).

“Acepté la oferta primero por la afición. Tenía muchos años que no estaba aquí en Juárez, que no representaba a Ciudad Juárez, jugaba contra Juárez, pero siempre tuve esa ilusión de jugar para Juárez y con Juárez. Entonces cuando me dijeron ‘sabes qué, está esto y eso qué onda’, les dije ‘sí, yo lo hago por la gente de Juárez, no por mí, sino por la gente de Juárez que siempre nos estuvo apoyando’”, comentó el liniero ofensivo de 31 años de edad y 1.88 metros de estatura.

A cambio, Javier dice que la afición debe esperar de él muchas cosas, lo primero apoyar al equipo para llegar a los playoffs, que es lo que todos los jugadores están mentalizados, luego luchar por traer una final a casa.

-¿Cómo te defines como jugador?

“Cómo me defino… Es una muy difícil pregunta, ya que lo que todos me dicen es que soy una persona humilde, que el ego no lo traigo por arriba del cielo, siempre tengo los pies sobre la tierra, y cualquier cosa que necesiten de mi apoyo si puedo con mucho gusto lo hago, si no, busco la manera de apoyarlos. Ésa es mi personalidad”.

-¿Cómo te sientes de estar ahora en Rarámuris?

“Me siento muy contento, muy agradecido con el coach Gabriel Levy y con César Chávez por haberme tomado en cuenta en este nuevo proyecto de Ciudad Juárez”.

Morales inició en este deporte gracias a la insistencia de unos amigos cuando estudiaba en el Cbtis 128, que le hacían ver que contaba con un buen físico para ponerse el casco y las hombreras y entrar a los campos a taclear rivales.

“Empecé a jugar a los 16 años cuando estaba en la prepa. Antes a mí no me gustaba el futbol americano. Pero estuve en deportes, estuve en atletismo, estuve en lanzamiento de bala tanto en la secundaria como en la prepa. Ahí fue donde unos amigos de mi salón me invitaron, ellos jugaban, yo les decía que no, para qué, ‘es que tienes el cuerpo’, sí, pero no me gusta. Ya me invitaron y formé parte del equipo del Cbtis”.

Después de militar en los Jaguares del Cbtis 128, pasó a las Liebres del Tec de Juárez y luego se fue becado a la UACH, donde jugó sus cinco años de elegibilidad en Liga Mayor y logró un campeonato y dos subcampeonatos nacionales. En 2011 y 2012 también formó parte de la Selección Nacional.

Como profesional, Morales ya tiene experiencia en la FAM con los Centauros de Juárez y también estuvo dos temporadas con los Condors de la Ciudad de México la LFA.

En un deporte de mucho contacto físico, las lesiones no se han escapado de Javier Morales, que recuerda que la más severa que tuvo fue cuando estaba en México, una distensión de ligamentos de rodilla derecha y esguince de tercer grado. Todo indicaba que iba a requerir una cirugía casi de inmediato, pero pudo escapar del quirófano a base de tratamiento y rehabilitación.

-¿Qué expectativa tienes con Rarámuris?

“Muy grande, vienen jugadores extranjeros muy buenos, también nacionales que acaban de terminar su elegibilidad de Liga Mayor, que se comparan con una División III o una División II de Estados Unidos, pero no se quita el mérito que esto es futbol americano”.

Nombre: Javier Morales Flores

Posición: Liniero ofensivo

Fecha de Nac.: 30 de octubre de 1988

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 31 años

Estatura: 1.88 m, 6’2

Peso: 150 kg, 330 lb

Equipo anterior: UACH