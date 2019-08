El clima no fue problema: Bundi

Contrario a lo que sintieron otros corredores, para Geoffrey Bundi el calor no fue un obstáculo en su desempeño durante la edición 51 de la Carrera de la Amistad ‘Francisco J. Cuéllar’, sino todo lo contrario, pues lo hizo sentir a gusto y por lo mismo prácticamente desde la salida sabía que el triunfo estaba en sus manos.

Originario de Kenia, Bundi dominó de principio a fin la carrera y durante buena parte del trayecto corrió al frente en solitario. Al final, el atleta africano cubrió los 10 kilómetros de la competencia en un tiempo de 29 minutos y 53 segundos.

“Me siento bien. La competencia es muy buena, me gusta la ruta, creo que la ruta es muy rápida, así es que me gusta la ruta”, dijo Bundi minutos después de haber cruzado la meta que se ubica al pie de la X en la Plaza de la Mexicanidad y poco antes de ser premiado.

-¿Qué te pareció el clima?

“El clima es bueno, siempre me ha gustado correr en lugares calientes, así es que me sentí listo para arrancar, desde la salida estaba listo para tomar la punta, sabía que nadie me alcanzaría.”

Después de esta carrera, Bundi competirá en el medio maratón Atlas en Guadalajara.

-¿Qué nos puedes decir de la gente de Juárez?

“Me gusta Juárez, la gente de Juárez es muy bonita Juárez, me agradan.”

Su paisano, Robert Gitutu, y segundo lugar general, dijo estar satisfecho con la posición en la que terminó ubicado, luego de haber cronometrado 30 minutos y 15 segundos.

“Me siento bien, estoy feliz con el segundo lugar”, dijo Gitutu.

En relación al ganador, dijo que Bundi es un corredor fuerte, “es más fuerte que yo, empujó desde el principio y se fue solo. Es muy fuerte.”

Finalmente comentó que le agradó correr en Juárez, pues el clima estuvo bueno aunque un poquito caliente.